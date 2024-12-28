الرئيس التركي يكشف مصير أسعار الفائدة فى 2025 - أخبار كلمتك

الرئيس التركي يكشف مصير أسعار الفائدة فى 2025 - أخبار كلمتك

تباين أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق - أخبار كلمتك

تباين أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يفوز على كالياري بثلاثية ويصعد لصدارة الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يفوز على كالياري بثلاثية ويصعد لصدارة الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

رئيس برشلونة يتحرك لحل أزمة أولمو - أخبار كلمتك

رئيس برشلونة يتحرك لحل أزمة أولمو - أخبار كلمتك

في صالح حراس المرمى وضد الـVAR، فيفا يدرس تغييرات جديدة في قوانين كرة القدم - أخبار كلمتك

في صالح حراس المرمى وضد الـVAR، فيفا يدرس تغييرات جديدة في قوانين كرة القدم - أخبار كلمتك

السيسي وماكرون يؤكدان أهمية استكمال تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان - أخبار كلمتك

السيسي وماكرون يؤكدان أهمية استكمال تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان - أخبار كلمتك

مصر وفرنسا تشددان على أهمية الحفاظ على سيادة ووحدة وسلامة سوريا وبدء عملية سياسية شاملة - أخبار كلمتك

مصر وفرنسا تشددان على أهمية الحفاظ على سيادة ووحدة وسلامة سوريا وبدء عملية سياسية شاملة - أخبار كلمتك

مصر وفرنسا تؤكدان ضرورة تجنب التصعيد والحرب الشاملة في المنطقة - أخبار كلمتك

مصر وفرنسا تؤكدان ضرورة تجنب التصعيد والحرب الشاملة في المنطقة - أخبار كلمتك

السيسي: مصر تعمل على دعم الصومال لتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق - أخبار كلمتك

السيسي: مصر تعمل على دعم الصومال لتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق - أخبار كلمتك

قصف أمريكي بريطاني على حجة شمالي اليمن - أخبار كلمتك

قصف أمريكي بريطاني على حجة شمالي اليمن - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

الحوثيون يسقطون مسيرة "إم كيو 9" الأمريكية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الحوثيون يسقطون مسيرة "إم كيو 9" الأمريكية - أخبار كلمتك

الحوثيون يسقطون مسيرة "إم كيو 9" الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 08:15 مساءً - أعلنت جماعة الحوثي، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة أمريكية من نوع "إم كيو 9" في أجواء محافظة البيضاء وسط اليمن.

الحوثيون يستهدفون مطار بن جوريون في إسرائيل 

وفي وقت سابق من اليوم السبت أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، في بيان صادر عنها، أنها قصفت بصاروخ باليستي فرط صوتي قاعدة نفاتيم الجوية الإسرائيلية في منطقة النقب.

وبالأمس الجمعة، أعلن الحوثيون استهداف مطار بن جوريون في إسرائيل بصاروخ باليستي واستهداف سفينة قرب سقطرى بمسيرات.

وقالت جماعة الحوثي في بيانها إن الهجوم جاء في إطار ما وصفته بـدعم المقاومة الفلسطينية وتصعيد العمليات ضد العدوان الإسرائيلي.

وفي السياق ذاته، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها، أنه لأول مرة منذ بدء العدوان على غزة استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي ، منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية من طراز "ثاد" في إسقاط صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون اليوم.

جيش الاحتلال يستخدم منظومة ثاد في التصدي لصاروخ حوثي

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، حيث أعلنت جماعة الحوثيين مؤخرًا عن استعدادها لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية إلى ما وصفته بـ"الأهداف المشروعة" خارج حدود اليمن. 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

الملف السري لـ أحمد الشرع لدى المخابرات السورية (صور) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق