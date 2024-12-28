الحوثيون يسقطون مسيرة "إم كيو 9" الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 08:15 مساءً - أعلنت جماعة الحوثي، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة أمريكية من نوع "إم كيو 9" في أجواء محافظة البيضاء وسط اليمن.

الحوثيون يستهدفون مطار بن جوريون في إسرائيل

وفي وقت سابق من اليوم السبت أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، في بيان صادر عنها، أنها قصفت بصاروخ باليستي فرط صوتي قاعدة نفاتيم الجوية الإسرائيلية في منطقة النقب.

وبالأمس الجمعة، أعلن الحوثيون استهداف مطار بن جوريون في إسرائيل بصاروخ باليستي واستهداف سفينة قرب سقطرى بمسيرات.

وقالت جماعة الحوثي في بيانها إن الهجوم جاء في إطار ما وصفته بـدعم المقاومة الفلسطينية وتصعيد العمليات ضد العدوان الإسرائيلي.

وفي السياق ذاته، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها، أنه لأول مرة منذ بدء العدوان على غزة استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي ، منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية من طراز "ثاد" في إسقاط صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون اليوم.

جيش الاحتلال يستخدم منظومة ثاد في التصدي لصاروخ حوثي

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، حيث أعلنت جماعة الحوثيين مؤخرًا عن استعدادها لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية إلى ما وصفته بـ"الأهداف المشروعة" خارج حدود اليمن.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.