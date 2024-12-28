خرق إسرائيلي جديد لوقف إطلاق النار في لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 08:35 مساءً - واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لوقف إطلاق النار، باقتحامه بلدات الطيبة والقنطرة وعدشيت القصير ودير سريان جنوب لبنان

جيش الاحتلال يخرق اتفاق وقف إطلاق النار



وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية اللبنانية بأن "العدو الإسرائيلي يقوم بتفتيش المنازل في بلدة الطيبة حارة مشروع الطيبة وإضرام النار فيها".

وسجلت حركة نزوح من بلدة القنطرة في جنوب لبنان بعد توغل إسرائيلي واقتحام وحرق بيوت. ولفتت الوكالة إلى أن التوغل الإسرائيلي في محيط القنطرة تزامن مع تمشيط كثيف لأحياء في الطيبة والقنطرة وعدشيت القصير ودير سريان.

انتهاكات جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار

وأعلنت الوكالة أيضا أن جنودا في جيش الاحتلال الإسرائيلي أقدموا على تخريب وسرقة محتويات ميناء الصيادين في الناقورة في القطاع الغربي وكان عدد من الصيادين قد توجهوا إلى الميناء لإخراج مراكبهم وأغراضهم بالتنسيق مع قوات "اليونيفيل"، لكن قبل انتهاء المهلة المعطاة لهم بدأ الجنود بإطلاق النار باتجاه الميناء ما أجبرهم على الانسحاب.

من جانبه أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تدمير مسار نفق تحت الأرض تابع لوحدة "الرضوان" في "حزب الله" وبنية تحتية هجومية أخرى في جنوب لبنان.

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