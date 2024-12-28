مصدر بالتعليم يكشف حقيقة إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمجموع في المرحلة الثانوية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 08:15 مساءً - كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة صدور قرار وزاري بشأن عودة اللغة الأجنبية الثانية كلغة مضافة للمجموع بداية من العام القادم لطلاب المرحلة الثانوية.

اللغة الأجنبية الثانية

وأكد مصدر بـ وزارة التربية والتعليم أن القرار الوزاري المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عوده اللغة الأجنبية الثانية كلغة مضافة للمجموع غير صحيح، ولا أساس له من الصحة، وأن الورقة المتداوله مزورة

علق محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على خروج مادة اللغة الأجنبية الثانية من المجموع لطلاب المرحلة الثانوية.

وزير التعليم: لا توجد دولة في العالم تقوم بتدريس اللغة الثانية كمادة إجبارية

بيوتنا اتخربت والمدارس طردتنا، معلمو اللغة الأجنبية الثانية يستغيثون بـ السيسي بعد قرار وزير التعليم النيابة تصرح بدفن جثامين أسرة الفيوم ضحايا تسريب الغاز وزير التعليم يوضح أسباب اعتبار اللغة الأجنبية الثانية خارج المجموع



وأشار وزير التعليم خلال اللقاء الصحفي منذ قليل، إلى أنه لا توجد دولة في العالم تقوم بتدريس مادة اللغة الأجنبية الثانية في العالم كمادة إجبارية على طلاب الثانوية العامة غير دولة واحدة وهي فرنسا

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