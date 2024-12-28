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مصدر بالتعليم يكشف حقيقة إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمجموع في المرحلة الثانوية - أخبار كلمتك

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مصدر بالتعليم يكشف حقيقة إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمجموع في المرحلة الثانوية - أخبار كلمتك

مصدر بالتعليم يكشف حقيقة إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمجموع في المرحلة الثانوية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 08:15 مساءً - كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة صدور قرار وزاري بشأن عودة اللغة الأجنبية الثانية كلغة مضافة للمجموع بداية من العام القادم لطلاب المرحلة الثانوية.

اللغة الأجنبية الثانية 

وأكد مصدر بـ وزارة التربية والتعليم أن القرار الوزاري المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عوده اللغة الأجنبية الثانية كلغة مضافة للمجموع غير صحيح، ولا أساس له من الصحة، وأن الورقة المتداوله مزورة 

 

علق محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على خروج مادة اللغة الأجنبية الثانية من المجموع لطلاب المرحلة الثانوية.

 

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وزير التعليم يوضح أسباب اعتبار اللغة الأجنبية الثانية خارج المجموع


وأشار وزير التعليم خلال اللقاء الصحفي منذ قليل، إلى أنه لا توجد دولة في العالم تقوم بتدريس مادة اللغة الأجنبية الثانية في العالم كمادة إجبارية على طلاب الثانوية العامة غير دولة واحدة وهي فرنسا

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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