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خامس ضحية للبرد، أطفال غزة يموتون واحدًا تلو الآخر - أخبار كلمتك

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خامس ضحية للبرد، أطفال غزة يموتون واحدًا تلو الآخر - أخبار كلمتك

خامس ضحية للبرد، أطفال غزة يموتون واحدًا تلو الآخر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 10:50 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن وفاة طفل نتيجة البرد وانعدام وسائل التدفئة في خيام النازحين وسط قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة منذ نحو 15 شهرًا.

وفاة طفل فلسطيني بسبب البرد

وهذا هو الطفل الخامس، إذ توفي ٤ أطفال فلسطينيين في اليومين الماضيين بسبب البرد الشديد، وقال الأطباء إنهم تجمدوا حتى الموت أثناء وجودهم في مخيمات النازحين.

وفي وقت سابق ذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في بيان صادر عنها  أن أطفال غزة يتجمدون حتى الموت بسبب البرد ونقص المأوى.

أطفال غزة يتجمدون حتى الموت 

وأضافت وكالة الأونروا في بيانها: “إن  الأغطية والإمدادات الشتوية ظلت عالقة منذ أشهر في انتظار الموافقة على دخولها إلى غزة”، مشيرة إلى حاجتها إلى وقف إطلاق النار وتدفق فوري للإمدادات الضرورية بما في ذلك إمدادات الشتاء.

وفي السياق ذاته نقلت صحيفة هآرتس العبرية في تقرير لها اليوم الجمعة، عن ضابط استخبارات في القيادة الجنوبية بجيش الاحتلال قوله: عملية جيش الاحتلال  الإسرائيلي في شمال قطاع غزة تتعثر.

جيش الاحتلال يدير عملية تدمير في غزة 

 وأضاف الضابط الإسرائيلي: "نسبة استعادة حماس ذراعها العسكرية مرتفعة وضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي يديرون عملية تدمير ممنهجة بغزة لعرقلة أو منع الفلسطينيين من العودة إلى المدن المدمرة".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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