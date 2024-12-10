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“عيش المغامرة” تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025 National Geographic على مختلف الاقمار لمتــابعة حياة الطبيعة والبرية بأعلى جودة - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول “عيش المغامرة” تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025 National Geographic على مختلف الاقمار لمتــابعة حياة الطبيعة والبرية بأعلى جودة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 02:21 مساءً - يتم البحث الان على محركات البحث العالمية عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025 على مختلف الأقمار الصناعية في الوطن العربين وهذا من اجل تنزيل القناة بأخر اصدار لها على أجهزة الاستقبال، لمشاهدة الطبيعة والاستمتاع بحياة البرية ، ومن الجدير بالذكر ان قناة ناشيونال جيوغرافيك ، تعد من اول القنوات الفضائية التي اهتمت بعرض الحياة البرية ، بأعلى جودة صوت وصورة في منطقة الشرق الأوسط، ومن خلال هذا التقرير سوف نوفر لكم متابعينا اخر تحديث للتردد الجديد على مختلف الاقمار الصناعية، تابعو الاتي.

تردد قناة National Geographic العربية

تعتبر ناشيونال جيوغرافيك من افضل القنوات التي تهتم بعرض عالم الطبيعية، ولها الكثير من النسخ في انحاء العالم ،وتنطق القناة بأكثر من 27 لغة في العالم، كما انها تقدم العديد من البرامج والأفلام الوثائقية التي تخص عالم الطبيعة ، والثقافة والمغامرات وكشف الحقائق، وللقناة نسخة عربية واحدة فقط وهي تابعة لدولة الامارات العربية، وفي هذا التقرير حرصنا على ان نعرض لكم متابعينا اخر تحديث لتردد قناة ناشيونال جيوغرافيك العربية على الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025 نايل سات

  • القمر الصناعي نايل سات.
  • التردد الجديد للقناة : 11411
  • معدل الترميز للقناة: 27500
  • معامل الاستقطاب للقناة: أفقي
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة National Geographic عرب سات

  • القمر الصناعي : عرب سات.
  • التردد الجديد للقناة: 11804
  • معدل الترميز للقناة: 27500
  • معامل الاستقطاب للقناة: أفقي
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4

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