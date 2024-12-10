اكتشفوا كل جديد حول المود الجديد .. موعد نزول تحديث ببجي موبايل 3.6 PUBG MOBILE وطريقة تنزيل التحديث الجديد وفقا لأخر اصدار - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 02:21 مساءً - هناك العديد من التساؤلات في الفترة الأخيرة علي معرفة موعد نزول تحديث ببجي موبايل 3.6 PUBG MOBILE، وتعتبر من أهم وأشهر الألعاب المنتشرة منذ سنوات كبيرة، ويبحث العديد من المستخدمين للعبة عن التحديث الذي يأتي بالعديد من المكافئات والجوائز المتعددة، وهناك رغبة كبيرة من الجميع في معرفة الموعد عن نزول التحديث، وتعمل إدارة اللعبة علي التعديل كل فترة زمنية لتغيير في هيكل اللعبة ونزول خرائط جديدة، وسوف نتعرف علي التفاصيل كاملة من خلال موقعنا اقرأ نيوز عن موعد نزول تحديث ببجي موبايل 3.6 PUBG MOBILE من خلال متابعة هذا المقال.

موعد نزول تحديث ببجي موبايل 3.6 PUBG MOBILE

بدأ الحديث كثير عن موعد نزول التحديث الجديد للعبة، ومن المقرر ان الحساب الخاص باللعبة بدأ بالإعلان عن موعد نزول التحديث الجديد والذي يكون من المتوقع نزوله من يوم 9 الي يوم 12 يناير 2025، وسوف ينتهي الرويال في يوم 11 يناير القادم 2025، ومن الطبيعي من إدارة اللعبة توفر التحديث قبل انتهاء هذا الموسم.

خطوات تنزيل تحديث ببجي موبايل

يبحث العديد من المحبين والعاشقين للعبة علي معرفة الخطوات التي يجب اتباعها من أجل تنزيل تحديث لعبة ببجي موبايل، واليكم الخطوات علي الشكل التالي: