اكتشفوا كل جديد حول “حلقة جديدة” Salah Addin مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 36 عبر ترددات القنوات الناقلة الموسم الثاني - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:49 مساءً - الان مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 36 عبر تردد قناة تي ار تي التركية، حيث أنه يعد من أشهر وأبرز المسلسلات التاريخية التي قد حاضت على اعجاب الملايين بالأخص داخل الوطن العربي، كما حصل على المركز الثاني بعد مسلسل قيامة عثمان وتدور قصته في القرن السادس من الأحداث السياسية بالأخص في بلاد الشام ومصر حيث كانت هي مسرح للحروب الصليبية ويتناول المسلسل عرض السيرة الذاتية لصلاح الدين الأيوبي ويسلط الضوء على حسن خلقه وشجاعته.

مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 36 عبر قناة Trt

تدور احداث الحلقه 36 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي حول قدرة صلاح الدين في توحيد المسلمين وهزيمة الصليبيين في المعركه الشهيره قامت باستعادة القدس عقب أن أخذها الصليبيون فيما يقرب من 100 عام وسوف تشهد احداث شيقه ومثيرة، حيث تعرض القناة TRT التركية المسلسل لليوم الإثنين في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت مصر و بالتوقيت المملكة السعودية الساعة 9:00 مساء، كما سوف تقوم قناة الفجر الجزائرية بعرض المسلسل الساعة 8:00 داخل مصر والتاسعة بالمملكة السعودية يوم الغد الثلاثاء.

ابطال مسلسل صلاح الدين

ويشارك بهذا المسلسل مجموعة كبيرة من أشهر الممثلين والممثلات بتركيا ومن أبرزهم:

أوغور غونيش: يلعب دور شخصية صلاح الدين الأيوبي

محمد علي في دور نور الدين زنكي

ديلين دوغر: شخصية ثريا خاتون

سيدا يلدز: في دور أيوب بن شادي.

مصطفى كوناك: يلعب دور عمر.

تردد القنوات العارضة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني

يتم عرض الحلقة 36 مسلسل صلاح الدين الايوبي من خلال قناة الفجر الجزائرية ذلك على القمر نايل سات على التردد التالي:

التردد: 11470.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

ومن خلال القمر عرب سات

التردد: 11034.

معدل الترميز: 27500.

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تردد قناة Trt التركية