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بأمر ملكي “للعائل والتابع “.. حقيقة صرف 1000 ريال إضافي لمستفيدي حساب المواطن الدفعة 86 شهر يناير 2025  - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول بأمر ملكي “للعائل والتابع “.. حقيقة صرف 1000 ريال إضافي لمستفيدي حساب المواطن الدفعة 86 شهر يناير 2025  - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:49 مساءً - تداول العديد من الأشخاص أخبار حول صرف مبلغ إضافي قيمته 1000 ريال سعودي لمستفيدي برنامج حساب المواطن بمناسبة دخول العام الميلادي الجديد، ويذكر أن حساب المواطن هو برنامج دعم مالي يهدف إلى تخفيف الأعباء عن الأسر المستحقة بناء على عدد أفرادها والحد المانع للدخل، وقد أصدر الملك سلمان حفظه الله أمر ملكي سابق بتمديد الدعم الإضافي الذي تم تطبيقه لأول مرة عام 2023 ويتم تجديده سنوي، ولكن هل هناك تأكيد بشأن زيادة جديدة في دعم مستفيدي حساب المواطن الدفعة 86؟ التفاصيل التالية تكشف الحقيقة.

حقيقة صرف 1000 ريال إضافي لمستفيدي حساب المواطن الدفعة 86

انتشرت على نطاق واسع شائعات تفيد بصرف زيادة ملكية تصل إلى 1000 ريال سعودي في شهر يناير 2025 لمستفيدي برنامج حساب المواطن، إلا أن خدمة المستفيدين أكدت أن هذه المعلومات غير صحيحة، وشددت على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية فقط مثل وكالة الأنباء السعودية “واس” أو خدمة المستفيدين للحصول على الأخبار الموثوقة، كما أوضحت أن آخر زيادة في البرنامج كانت خلال عام 2023، حيث كانت مبالغ الدعم كما يلي:

  • 720 ريال سعودي للعائل.
  • 360 ريال سعودي للتابع الذي يتجاوز عمره 18 عام.
  • 215 ريال سعودي للتابع الذي يقل عمره عن 18 عام.

متى سيتم صرف الدفعة 85 من حساب المواطن؟

بعد توضيح حقيقة الشائعات حول زيادة دعم حساب المواطن الدفعة 86، يجدر الإشارة إلى موعد صرف الدفعة 85، ويتم إيداع مستحقات حساب المواطن في يوم 10 من كل شهر ميلادي، ومن المتوقع أن تصرف الدفعة 85 يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024 وذلك بعد الإعلان عن نتائج الأهلية قبل أيام.

تم توضيح كافة التفاصيل المتعلقة بحقيقة صرف زيادة 1000 ريال سعودي لمستفيدي الدفعة 86 من حساب المواطن، بالإضافة إلى موعد صرف الدفعة 85 في شهر ديسمبر الحالي.

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