اكتشفوا كل جديد حول “بداء العد التنازلي”.. موعد امتحان الشهادة السودانية 2024- 2025 وخطوات التسجيل من خلال الموقع الرسمي - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 04:44 مساءً - مع اقتراب موعد امتحانات الشهادة السودانية، أصدرت وزارة التربية والتعليم السودانية جدولا جديدا يحدد المواعيد النهائية للاختبارات بعد سلسلة من التأجيلات، وتمثل هذه الامتحانات مرحلة حاسمة في حياة الطلاب، وتزداد أهميتها في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب الالتزام بالجداول المقررة لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة.

جدول امتحانات الشهادة السودانية 2024-2025

بعد التأجيلات التي أثرت على الدفعات السابقة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية، أكدت الوزارة أن امتحانات طلاب الدفعة المؤجلة ستبدأ يوم السبت 28 ديسمبر 2024 وتستمر حتى 8 يناير 2025، أما امتحانات الدفعة الحالية، فمن المقرر أن تنطلق في فبراير 2025، ويظهر هذا الجدول الجديد حرص الوزارة على تنظيم الامتحانات بما يضمن حقوق جميع الطلاب، مع منحهم الوقت الكافي للتحضير وإتمام الاختبارات دون أي عقبات.

التسجيل الإلكتروني لامتحانات الشهادة السودانية

سهلت وزارة التربية والتعليم السودانية عملية التسجيل للامتحانات عبر الإنترنت، مما يتيح للطلاب التقديم بسهولة وسرعة، ويمكن التسجيل باتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية. تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور. اختيار المحافظة والمدرسة الخاصة بالطالب. تعبئة استمارة التسجيل بالبيانات المطلوبة بدقة. مراجعة البيانات وإرسال الطلب.

تعتبر هذه الخطوة أساسية لضمان مشاركة الطلاب في الامتحانات في الوقت المحدد، وتنصح الوزارة الطلاب وأولياء الأمور بالالتزام بالمواعيد المحددة للتسجيل لتجنب أي تأخير قد يؤثر على التحاقهم بالامتحانات.