“حصريا” موعد اعلان مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 87 الموسم الثالث والقنوات الناقلة مجانا - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:01 مساءً - يتم البحث بشكل مكثف عن اعلان مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 87 الموسم الثالث والقنوات الناقلة مجانا، وهذا من قبل كل محبين المسلسلات الرومانسية الدرامية ، وأيضا من قبل كافة متابعين المسلسل في تركيا والوطن العربي، حيث يتم متابعة كافة حلقات هذا المسلسل من قبل الكثير من الأشخاص في الوطن العربي، ومن الجدير بالذكر ان منذ بداية عرض الحلقة الأولى لهذا المسلسل وهو يحافظ على نسب المشاهدة الغير مسبوقة ،وهذا بسبب التصاعد الدرامي والاحداث التشويقية التي تتغير من حلقة الى أخرى، وفي هذا التقرير سوف نوفر لكم متابعينا التفاصيل الكاملة عن موعد عرض مسلسل طائر الرفراف الحلقة 87.

موعد عرض اعلان مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 87

عشاق ومتابعين مسلسل الدراما الرومانسية التركي طائر الرفراف الذي خطف انظار كل محبين المسلسلات التركية ، يردون الان معرفة التفاصيل الكاملة عن الحلقة 87 الموسم الثالث ، التي من المقرر ان تعرض في يوم الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر ، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمسلسل الطائر الرفراف

يعرض مسلسل طائر الرفراف على قناة Star TV التركية مجانا في الأوقات التي ذكرناها في الفقرة السابقة ، ومن خلال هذه الفقرة سوف نوفر لكم التردد الجديد الخاص بقناة ستار تي في التركية ، وهذا من اجل متابعة كافة الحلقات بشكل مجاني وبكل سهولة، وجاء التردد القناة كالاتي:

تردد القناة Start TV التركية عرب سات

التردد الجديد للقناة : 12034.

معدل الترميز: 27500.

مؤشر تصحيح الخطأ :¾.

معامل الاستقطاب: أفقي

جودة القناة: HD.

تردد القناة Start TV نايل سات