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جميع أكواد فري فاير المجانية الجديدة 2025| آخر تحديث Free Fire للحصول علي الجوائز والمكافئات - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول جميع أكواد فري فاير المجانية الجديدة 2025| آخر تحديث Free Fire للحصول علي الجوائز والمكافئات - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:01 مساءً - يبحث العديد من المواطنين في الفترة الأخيرة علي جميع أكواد فري فاير المجانية الجديدة 2025 خصوصا من جميع محبين الألعاب في الشرق الأوسط، وتعد فري فاير من أكثر الألعاب التي يبحث عنها الجميع نظرا للأكواد الجديدة المتوفرة والتي تقوم بمنح اللاعبين مكافئات وجوائز كبيرة، والجدير بالذكر ان معظم الاكواد مجانية لجميع الراغبين في معرفة، وسوف نتعرف علي التفاصيل كاملة من خلال موقعنا اقرأ نيوز عن جميع أكواد فري فاير المجانية الجديدة 2025 من خلال متابعة هذا المقال.

جميع أكواد فري فاير المجانية الجديدة 2025

  • يأتي كود الملابس والأزياء: FFBC-HGSD-XSAQ.
  • بينما كود مظلة فري فاير: FFAC-VKPE-Y987.
  • كما يكون كود لوت سلاح سيد العقول: RP4TXG29EXSJ.
  • بينما يأتي كود قنبلة يدوية: FFBC-VHGSD-XSAQ.
  • ويأتي كود الجواهر المجانية: FFFIC-RF85-4MZT.
  • بينما كود جواهر وسكنات: f2pss-adfr-oabg-1wes.
  • وجاء كود الدورع والأدوات: RP4T-XG29-EXSJ.
  • بينما كود المكافآت العشوائية: FBSH-ARE1–0RBU5.
  • ويكون كود المسدس: FFAC-VKPE-Y987.
  • ويأتي كود رصاصة: FFAC-VKPE-Y987.
  • كما يكون كود جلد التنين: AWTY BVA1 KJHY 7HVN.
  • ويأتي كود سكن بندقية: YAPQSSRUEYVD.
  • ويكون كود القبعة: FFBC-VHGSD-XSAQ.
  • يأتي كود القناع: FFAC-VKPE-Y987.

خطوات استبدال الأكواد من الموقع الرسمي Free Fire

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها من أجل استبدال الأكواد، واليكم الخطوات علي الشكل التالي:

  • يجب في البداية الدخول علي الرابط الرسمي التابع للموقع من هنا.
  • ثم النقر علي تسجل دخول جديد.
  • وبعد ذلك النقر علي كلمة استبدل الاكواد.
  • ويجب ان يكون الكود من بداية 12 او 16 حرف ورقم.
  • ثم النقر علي كلمة استبدال.
  • ثم الدخول علي اللعبة للتأكيد.

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