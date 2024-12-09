اكتشفوا كل جديد حول “الامريكي ضرب” سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 وفي البنوك المصرفية العاملة في مصر - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:01 مساءً - يتمحور اهتمام العديد من المواطنين في الوقت الراهن حول معرفة سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 وفي البنوك المصرفية العاملة في مصر، وهذا من اجل متابعة اتجاه مؤشر الورقة الخضراء، وأيضا بسبب التغير الذي يحدث في سعر صرف الأمريكي من فترة الى أخرى امام الجنيه المصري في السوق الغير رسمية ، وفي البنوك التجارية والحكومية ، ولاكن نلاحظ ان سعر صرف الورقة الخضراء اليوم مستقر بشكل كبير ، ومن خلال السطور التالية سوف نوفر لكم متابعينا سعر صرف الدولار اللحظي مقابل الجنيه.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024

سجل الان تحويل 1 دولار أمريكي نحو 49 جنيه مصري.

سجل الان تحويل 5 دولار أمريكي نحو 247 جنيه مصري.

سجل الان تحويل 10 دولار أمريكي نحو 493 جنيه مصري.

سجل الان تحويل 25 دولار أمريكي نحو 1,233 جنيه مصري.

سجل الان تحويل 50 دولار أمريكي نحو 2,465 جنيه مصري.

سجل الان تحويل 100 دولار أمريكي نحو 4,930 جنيه مصري.

سجل الان تحويل500 دولار أمريكي نحو 24,650 جنيه مصري.

سجل الان تحويل 1000 دولار أمريكي نحو49,300 جنيه مصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم