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حقيقة زيادة راتب التقاعد المدني والعسكري 50% بأمر ملكي بداية من العام 2025 وعودة منحة بدل غلاء المعيشة - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول حقيقة زيادة راتب التقاعد المدني والعسكري 50% بأمر ملكي بداية من العام 2025 وعودة منحة بدل غلاء المعيشة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:49 مساءً - بدء العد التنازلي لصرف راتب التقاعد لشهر يناير 2025 وفقاً للموعد الرسمي المحدد من المؤسسة العامة للتقاعد، وهناك أنباء متداولة عن شمول الصرف زيادة 50% بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وعودة صرف منحة بدل غلاء المعيشة للمتقاعدين، وذلك لمواكبة الغلاء، وقد حسمت مؤسسة التقاعد ما هو متداول، وفيما يلي التفاصيل.

موعد صرف راتب التقاعد لشهر يناير

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن موعد صرف الراتب التقاعدي للقطاعين المدني والعسكري بالمملكة ليكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وسوف يتم بدء الصرف يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، وذلك بعد القرار الوزاري الرسمي بتوحيد صرف رواتب التقاعد والتأمينات.

زيادة راتب التقاعد 50% وعودة بدل غلاء المعيشة

تداولت أخبار عديدة عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن عودة صرف منحة بدل غلاء المعيشة بقيمة 500 ريال للقطاع المدني والعسكري ولكن المؤسسة العامة للتقاعد أكدت على أن المنحة متوقفة منذ عام 2020 بأمر ملكي وحتي الآن لا توجد أي أوامر ملكية بعودة صرفها، كما نفت المؤسسة ما هو متداول أيضاً عن زيادة الراتب التقاعدي 50%، وأكدت على أن كل هذه الأخبار شائعات لا أساس لها من الصحة.

أسباب توقف صرف راتب التقاعد

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد أهم الأسباب التي تؤدي لتوقف صرف المعاش عن المستفيد وهي:

  • وفاة المستفيد الرئيسي من المعاش.
  • زواج المرأة المستفيدة من المعاش.
  • انتهاء الابن المعال من دراسته أو بلوغه سن 26 عام.
  • كما يتوقف المعاش عن الابن المعال الغير مقيد بالدراسة عند بلوغه عمر 21 عام.
  • التحاق المستفيد بوظيفة حكومية لها دخل كبير شهرياً.
  • يتوقف المعاش عن المستفيد العاجز عند انتهاء حالة العجز الصحي له وأصبح قادر على العمل.
  • تنازل المستفيد عن المعاش برغبته.

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