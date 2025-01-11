الدوري المصري، زد يفوز على الاتحاد بهدف في الظهور الأول لطلعت يوسف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 09:15 مساءً - الدوري المصري، عاد فريق زد إف سي بأغلى ثلاث نقاط من الإسكندرية، بعد الفوز على الاتحاد السكندري على أرضه ووسط جماهيره بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف الفوز لفريق زد اللاعب ديسلون كاموني في الدقيقة 33.

أعلن الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري لكرة القدم، بقيادة طلعت يوسف تشكيلة الفريق لمواجهة ضيفه زد إف سي، وجاء على النحو التالي:

تشكيل الاتحاد السكندري أمام زد إف سي

في حراسة المرمى: صبحي سليمان

الدفاع: مصطفى إبراهيم - محمود شبانه - محمود متولي - مروان داود.

الوسط: عمر الوحش - مورو - كريم الديب.

الهجوم: بواتينج - شكرى نجيب - عمرو جمعة.

الاتحاد السكندري، كلمتك

تشكيل زد إف سي أمام الاتحاد السكندري

في المقابل، أعلن مجدي عبد العاطي تشكيل فريق زد إف سي لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري المصري، والذي جاء على النجو التالي:

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمي: علي لطفي

خط الدفاع: احمد سيد عبد النبي / مصطفي العش / محمد اسماعيل /محمد اشرف

خط الوسط: الصغيري / ماتا ماجاسا / بيتري موتوميسي

الهجوم: ديلسون كاموني / البانوبي / احمد عادل ميسي.

بدلاء زد أمام الاتحاد السكندري

عمرو حسام / اسلام عبدالله / مصطفي ميسي / شادي حسين / زيكو / سامح ابراهيم / عبد الرحمن عماد / علي جمال /ماجد هاني.

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذه النتيجة رفع زد رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري، بعدما خاض 8 مباريات فاز في ثلاث مباريات وتعادل في أربع مواجهات وخسر مباراة واحدة.

في المقابل، تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 9 نقاط في المركز العاشر، بعدما خاض 8 مباريات، فاز في إثنين وتعادل ثلاث مباريات وخسر مثلها.

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