الرياضة - 09:16 - «مصطفى بكري» ينفعل على الهواء: يعني إيه كيلو الأرز بـ 34 جنيها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 09:16 مساءً - انفعل الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على الهواء مباشرة بسبب ارتفاع سعر الأرز.

وقال مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج" حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد مساء اليوم الخميس، إننا نحتاج أيدي ثقيلة تضرب بيد من حديد لإنهاء كل الاحتكارات والتفاوت الشديد في الأسعار، يعني إيه كيلو الأرز بـ 34 جنيه؟ أين الحكومة، أين الرقابة على الأسعار؟، نحن نطالب دائما بالتغيير واللي مبيشتغلش يتكل على الله ويمشي، والرئيس قال إن سيتم تقييم كل مسئول بعد 6 شهور.

وزف مصطفى بكري بشرى سارة للمواطنين، قائلا "هناك إجراءات جديدة بشأن زيادة الرواتب، وعاوز أقول لكم متقلقوش على البلد، وخلال 6 شهور هنقدر نوفر 1.5 مليار دولار شهريا من تقليل استيراد الغاز وباقي السلع، خاصة مع الاكتشافات الجديدة.

وعن مزاعم إسرائيل باختراف مصر اتفاقية كامب ديفيد.قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إن مزاعم القناة 14 الإسرائيلية بشأن انتهاك مصر لاتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل، واكتشاف 10 أنفاق على الحدود مع قطاع غزة أمر غير صحيح وتهديد لاتفاقية السلام، معلقا: إياكم والاقتراب من مصر أو الغرور بالقوة سواء بما يحدث في غزة أو سوريا أو لبنان.