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الرياضة - 05:12 - بعد ساعات.. دار الإفتاء تستعد لاستطلاع هلال شهر رجب 1446 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:12 - بعد ساعات.. دار الإفتاء تستعد لاستطلاع هلال شهر رجب 1446 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:12 - بعد ساعات.. دار الإفتاء تستعد لاستطلاع هلال شهر رجب 1446 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 05:12 مساءً - هلال شهر رجب.. تستطلع دار الإفتاء المصرية، بعد قليل، هلال شهر رجب لعام 1446 هجرية، من خلال لجانها الشرعية والعربية المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن تتحقق دار الإفتاء من هلال شهر رجب، اليوم الثلاثاء الموافق 29 جمادى الآخرة 1446 هجري الموافق 31 من شهر ديسمبر 2024، وهذا عقب صلاة المغرب مباشرة.

وتقوم «الإفتاء» بالاعتماد على لجان شرعية منتشرة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية وهذا لضمان الدقة في الرؤية الشرعية.

موعد غرة شهر رجب 2025

وعند إثبات رؤية هلال شهر رجب، فإن غدا الأربعاء 1 يناير 2025 سوف يكون غرة شهر رجب 1446، وإذا لم تثبت رؤيته فسوف يكون يوم الأربعاء هو المتمم لشهر جمادى الآخرة، ويكون يوم الخميس هو بداية شهر رجب.

شهر رجب

موعد بداية شهر رجب 2025 فلكيا

كان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أعلن أن غرة شهر رجب 1446هـ فلكياً ستكون يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025.

وأكد المعهد، أنه هلال شهر رجب يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الدقيقة 28 صباحا بتوقيت القاهرة المحلى اليوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2024 (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 28 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 24 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (23 - 29 دقيقة).

دعاء شهر رجب

اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا يا أرحم الراحمين اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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