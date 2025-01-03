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الرياضة - 01:36 - «تزامنا مع عمرة رجب».. استقرار سعر الريال السعودي بمنتصف تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:36 - «تزامنا مع عمرة رجب».. استقرار سعر الريال السعودي بمنتصف تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:36 - «تزامنا مع عمرة رجب».. استقرار سعر الريال السعودي بمنتصف تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 01:36 مساءً - سعر الريال السعودي.. استقر سعر الريال السعودي بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة 3 يناير 2025، وذلك تزامنًا مع بدء موسم عمرة شهر رجب 2025، ليسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.50 جنيه للشراء، و13.54 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 3 يناير 2025

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، سعر الريال السعودي اليوم، ضمن خدمة يقدمها الموقع في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنــــــــا.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 13.50 جنيه للشراء، و13.54 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 13.47 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 13.47 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

سجل سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي نحو 13.50 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 13.48 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 13.50 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 13.44 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني نحو 13.41 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 13.43 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 13.52 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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