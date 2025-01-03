الرياضة - 01:36 - فضل شهر رجب.. وما يستحب فعله في هذه الأيام المباركة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 01:36 مساءً - فضل شهر رجب.. شهر رجب هو أحد الأشهر الحرم التي خصها الله بمكانة عظيمة في الإسلام، حيث تتضاعف فيه الحسنات وتعظم السيئات، ويُعد هذا الشهر فرصة للتقرب إلى الله من خلال الصيام، الصدقة، والطاعات، مع الاجتهاد في ترك المعاصي والظلم لينال المؤمن نفحات هذه الأيام المباركة.

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فضل شهر رجب

شهر رجب فرصة عظيمة للتقرب إلى الله والاستعداد لشهر رمضان المبارك. وهو تذكرة لتجديد الإيمان وزيادة الأعمال الصالحة، عسى أن نكون من المقبولين عند الله في هذه الأيام المباركة، فهو من الأشهر الحرم التي تُضاعَف فيه الحسنات، وتُحذَّر من اقتراف المعاصي ووردت أحاديث تشير إلى أهمية اغتنام فضله، والعمل الصالح فيه مُستحبٌّ كما في بقية الأشهر الحرم.

ما يُستحب فعله في شهر رجب

1. الإكثار من الصيام:

رد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحرص على الصيام في الأشهر الحرم، ويُستحب للمسلم أن يصوم ما استطاع من أيام هذا الشهر، اقتداءً بسنته.

2. الذكر والاستغفار:

يُستحب الإكثار من التسبيح والتهليل وطلب المغفرة. كونه شهرًا حرامًا، ينبغي على المسلم أن يجتهد في التوبة والابتعاد عن الذنوب.

3. الصدقة:

الصدقة في الأشهر الحرم مضاعفة في الأجر، وهي من الأعمال التي يُحث عليها في شهر رجب.

4. التوبة الصادقة:

اغتنام هذا الشهر للتوبة والعودة إلى الله، والابتعاد عن الظلم والمعاصي، فشهر رجب أحد الأشهر الحرم التي خصها الله عز وجل بالتعظيم، كما ورد في قوله تعالى في سورة التوبة «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ، وهذه الأشهر الحرم تشمل ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب، كما أوضح النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث النبوية والتي أوضح بها فضل شهر رجب والأعمال المستحبة فيها.

أدعية في شهر رجب

اللهم نسألك في هذا الشهر المبارك أن تبارك في أوقاتنا، وأن تيسر لنا ما استصعبناه من تحقيق آمالنا.

اللهم اجعل لنا من كل هم فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، وارزقنا القدرة على تحقيق كل ما نرجو في المستقبل. اللهم اجعلنا من الذين يتوكلون عليك في جميع شؤونهم ويحققون آمالهم بتوفيقك ورحمتك.

اللهم اجعل هذا الشهر بداية لتحقيق أمانينا، وحقق لنا ما استصعبناه بقوانين الدنيا، اللهم ارزقنا التوفيق في كل خطوة نخطوها وكن معنا في كل أمر.

اللهم في أول أيام رجب، اجعلنا من الذين يسيرون على درب الرضا، وحقق لنا آمالنا التي طالما حلمنا بها، وارزقنا من فضلك ورحمتك ما لا يخطر على بال.

اللهم اجعل شهر رجب شهر خير وبركة، وسهّل لنا فيه ما استصعبناه، ووفقنا لتحقيق أهدافنا، واغفر لنا ولعائلاتنا من كل شر.

اللهم في بداية هذا الشهر المبارك، ارزقنا ما نطمح إليه، وأحسن حالنا، وارزقنا من فضلك الواسع، وحقق لنا آمالنا التي عجزنا عن تحقيقها.

اللهم افتح لنا أبواب الرحمة والمغفرة في هذا الشهر، وارزقنا التيسير في الأمور التي استصعبناها، وسهل لنا كل عسير.

اللهم اجعل هذا الشهر بداية لتحقيق الأماني التي طالما انتظرناها، وحقق لنا ما عجزت عنه قوانين الدنيا، واجعلنا من أهل الفلاح والسعادة.