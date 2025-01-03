بيراميدز يخوض مرانه الختامي على الملعب الفرعي قبل مواجهة الترجي بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

بيراميدز يخوض مرانه الختامي على الملعب الفرعي قبل مواجهة الترجي بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

مدرب يوفنتوس: هذا اللاعب أصبح خارج حساباتنا - أخبار كلمتك

مدرب يوفنتوس: هذا اللاعب أصبح خارج حساباتنا - أخبار كلمتك

قاسم سليماني، الذكرى الخامسة لاغتيال ثاني أقوى شخصية في إيران بعد المرشد الأعلى - أخبار كلمتك

قاسم سليماني، الذكرى الخامسة لاغتيال ثاني أقوى شخصية في إيران بعد المرشد الأعلى - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية إنعام سالوسة في مسلسل "عقبال عندكم" - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية إنعام سالوسة في مسلسل "عقبال عندكم" - أخبار كلمتك

صقيع وثلوج.. اليمن يواجه أبرد أيام الشتاء (تحذيرات) - أخبار كلمتك

صقيع وثلوج.. اليمن يواجه أبرد أيام الشتاء (تحذيرات) - أخبار كلمتك

ضغوط عسكرية للافراج عن شخص فجر سيارة ناشط - أخبار كلمتك

ضغوط عسكرية للافراج عن شخص فجر سيارة ناشط - أخبار كلمتك

عاجل:الكشف عن ساعات انقطاع الكهرباء بعدن بعد تشغيل محطة الرئيس - أخبار كلمتك

عاجل:الكشف عن ساعات انقطاع الكهرباء بعدن بعد تشغيل محطة الرئيس - أخبار كلمتك

تخفيضات تصل لـ 20% على أسعار اللحوم في السلاسل الغذائية - أخبار كلمتك

تخفيضات تصل لـ 20% على أسعار اللحوم في السلاسل الغذائية - أخبار كلمتك

مضاد حيوي.. تفاصيل سحب مستحضر لعلاج ضغط الدم من الصيدليات - أخبار كلمتك

مضاد حيوي.. تفاصيل سحب مستحضر لعلاج ضغط الدم من الصيدليات - أخبار كلمتك

فريق مسلسل "قهوة المحطة" يدخل محطة مصر لبدء تصوير العمل - أخبار كلمتك

فريق مسلسل "قهوة المحطة" يدخل محطة مصر لبدء تصوير العمل - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

فريق مسلسل "قهوة المحطة" يدخل محطة مصر لبدء تصوير العمل - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
فريق مسلسل "قهوة المحطة" يدخل محطة مصر لبدء تصوير العمل - أخبار كلمتك

فريق مسلسل "قهوة المحطة" يدخل محطة مصر لبدء تصوير العمل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 02:40 مساءً - تبدأ أسرة مسلسل قهوة المحطة تصوير أحداث العمل الأسبوع المقبل داخل أحد مقاهي محطة مصر، على أن يستمر التصوير لما يقرب من أسبوع وتنتقل بعدها أسرة العمل لمدينة الإنتاج الإعلامي.

والمشاهد التي يتم تصويرها ستجمع كل من هالة صدقي والفنان رياض الخولي.

مسلسل قهوة المحطة 

والمسلسل من تأليف الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال وإخراج إسلام خيري، لتكون بذلك أحدث المنضمين للعمل الذي يشارك في بطولته أحمد خالد صالح وأحمد غزي وبيومي فؤاد وانتصار، وإنتاج شركة سينرجي التي تعمل على استكمال باقي أبطال العمل الذين سيعلن عنهم في الأيام المقبلة.

تفاصيل مسلسل قهوة المحطة 

والمسلسل بطولة جماعية للنجوم ويعرض في ١٥ حلقة تدور أحداثها في إطار اجتماعي مشوق، حيث تتخلله جريمة تتصاعد من خلالها دراما الحلقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

تامر حسني يكشف حقيقة عودته لـ بسمة بوسيل (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق