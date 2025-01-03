مشاهير العرب - زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي يتصدر التريند بسبب أبنائها.. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 02:36 مساءً - حالة من السعادة عاشتها النجمة مي فاروق، أمس الخميس، باحتفالها بزفافها من الفنان محمد العمروسي، وذلك في أجواء مبهجة جمعت بين الأصدقاء والأقارب تمكنت من خلالها الاستحواذ على اهتمام قطاع كبير من الجمهور المصري والعربي، خاصة مع الظهور المميز لأبنائها.

ومع الظهور الأول لأبناء مي فاروق بحفل زفافها الذي أقيم أمس الخميس بأحد فنادق القاهرة، ارتفعت مؤشرات بحث الجمهور عبر تريند «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي عن أبناء مي فاروق، ولهذا تستعرض كلمتك للقراء والمتابعين في التقرير التالي أبرز لقطات حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي.

لقطات من حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي

واستحوذ على أنظار الجمهور خلال لقطات حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي الظهور المميز لأبنائها، حيث ظهر ابنها وابنتها يرقصان معها في سعادة وفرحة كبيرة، الأمر الذي زاد من اهتمام الجمهور حولهما، خاصة مع حرصها على إخفائهما عن الجمهور.

وشهد حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي حضور عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم، يوسف الشريف، أحمد الشامي، منى الشاذلي، اللاعب أحمد فتحي والموزع توما والفنانة منال سلامة والفنان هبة عبد الحكيم، وعد البحري والفنانة وعد السعودية، ريهام عبد الحكيم، المطربة سوما محمد رضوان وزوجته، ميرهان حسين، دنيا النصري، حمزة العيلي، محمد رضوان.

من هم أبناء مي فاروق؟

والجدير بالذكر، أن زواج مي فاروق من الفنان محمد العمروسي لم تكن الزيجة الأولى لها، بل سبق لها الزواج من المؤلف والموزع الموسيقي أشرف السيد، ورزقت منه بابنتين وولد.

قصة حب مي فاروق ومحمد العمروسي

وفي قت سابق، كشف الفنان محمد العمروسي والفنانة مي فاروق، عن بداية قصة حبهما وارتباطهما، وذلك خلال لقائهما في بودكاست "ع الرايق" مع خالد عليش وميرهان، حيث أوضحا أن بداية تعارفهما كانت عن طريق الصدفة.