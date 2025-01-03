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محمد هنيدي يكشف مصير مسلسل "أرض النفاق 2" - أخبار كلمتك

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محمد هنيدي يكشف مصير مسلسل "أرض النفاق 2" - أخبار كلمتك

محمد هنيدي يكشف مصير مسلسل "أرض النفاق 2" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 01:40 مساءً -  كشف الفنان محمد هنيدي مصير الجزء الثاني من مسلسل "أرض النفاق"، الذي كان أعلن منذ فترة طويلة أنه يحضر له.

وقال محمد هنيدي في لقاء مع ET بالعربي: "أرض النفاق أنا بعشقه وجيت في وقت لو هشتغل مسلسل هعمل "أرض النفاق"، الحمد لله حبيتها جدا ورد فعلها مع الناس كان جميل جدا، معظم الشركات حابين ده بس عايزين حاجة جديدة دلوقتي".

وتابع محمد هنيدي: "لكن لازم نعمل "أرض النفاق 2" إن شاء الله بتتكتب وبنشتغل عليها لأن الناس حبوها ممكن ينزل في موسم رمضان وممكن خارج رمضان أعمله 10 حلقات بنفكر ليه في أكتر من فكرة عشان يتعمل كويس".

 

وقال محمد هيندي: "عندي مسرحية "المجانين" هتتعرض في موسم الرياض أول فبراير وبعمل فيلم سينما حلو هروح أعمله في بالي هيتصور كله هناك مش عشان أماكن التصوير لكن لأنه قصة حقيقة حصلت هناك".

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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