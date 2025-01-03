محافظ الجيزة يتابع إقبال المواطنين على سوق اليوم الواحد بإمبابة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 02:40 مساءً - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة انتظام العمل داخل سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع بحي إمبابة اليوم الجمعة وتوافد سيارات السلع والمواد الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والشركات المشاركة لاستقبال المواطنين.

نجاح تجربة تنظيم أسواق اليوم الواحد بمحافظة الجيزة

واشار المهندس عادل النجار ان السوق يشهد توافد من مواطني أحياء إمبابة والوراق والمنيرة الغربية كل أسبوع وهو ما يعكس نجاح تجربة تنظيم أسواق اليوم الواحد بمحافظة الجيزة نظرًا لما يقدمه من السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار أقل عن مثيلاتها في الأسواق العامة والمحال وبجودة عالية.

وكلف محافظ الجيزة رئيس حي إمبابة ومديرية التموين والتجارة الداخلية بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لاستمرار انعقاد سوق اليوم الواحد أسبوعيًّا للتسهيل علي المواطنين والتخفيف عليهم.

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