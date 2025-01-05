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وزير العمل يُحذر المواطنين من التعامل مع الشركات والصفحات ورسائل الهواتف الوهمية - أخبار كلمتك

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وزير العمل يُحذر المواطنين من التعامل مع الشركات والصفحات ورسائل الهواتف الوهمية - أخبار كلمتك

وزير العمل يُحذر المواطنين من التعامل مع الشركات والصفحات ورسائل الهواتف الوهمية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 09:00 صباحاً - جدد وزير العمل محمد جبران في تصريحات صحفية اليوم الأحد، دعوته إلى المواطنين المصريين، بعدم الانسياق وراء الصفحات والمواقع الإلكترونية التي تنشر شائعات ومعلومات مغلوطة، وكذلك الشركات غير المرخصة، والرسائل الهاتفية الوهمية، التي تستمر في النصب على المواطنين، وتطلب منهم الأموال، مقابل تسهيل خدمات، كتوفير فرص عمل في الداخل أو الخارج، أو صرف منح للعمالة غير المنتظمة، وغيرها

 

مديريات العمل بالمحافظات

 

ونبه الوزير، إلى عدم التعامل مع هذه الكيانات المزيفة، وسرعة الإبلاغ عنها لدى مباحث الأموال العامة، وشرطة الإنترنت، موضحًا أن كافة خدمات الوزارة مجانية، وبدون أي رسوم، وأنه لا توجد شركات وسيطة، وأن التعامل يكون بشكل مُباشر مع الوزارة، أو مديريات العمل بالمحافظات، للإستفسار عن كل المعلومات التي تخص فرص العمل، أو العمالة غير المُنتظمة، أو خدمات "الوزارة" بشكل عام، وحذر المواطنين، من الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأي شخص يدعي انتسابه للوزارة

 

الخدمات التي تُقدمها وزارة العمل

 

وأكد على أن كافة الخدمات التي تُقدمها وزارة العمل، يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية، سواء على الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي:

أو صفحة الوزارة على موقع «فيس بوك»:

 وليس من خلال التواصل مع المواطنين هاتفيًا، أو عبر الرسائل النصية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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