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مضاد حيوي.. تفاصيل سحب مستحضر لعلاج ضغط الدم من الصيدليات - أخبار كلمتك

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مضاد حيوي.. تفاصيل سحب مستحضر لعلاج ضغط الدم من الصيدليات - أخبار كلمتك

مضاد حيوي.. تفاصيل سحب مستحضر لعلاج ضغط الدم من الصيدليات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 02:46 مساءً - أعلنت هيئة الدواء المصرية سحب مستحضر «Co-dilatrol tablet»، وهو دواء مركب يُستخدم لعلاج حالات ارتفاع ضغط الدم الشريانى ويحمي عضلة القلب، ويحمل رقم التشغيلة «A231311 من الصيدليات، إضافة إلى وقف تداوله وتحريزه.

قياس ضغط الدم

وأشارت هيئة الدواء المصرية، فى منشور لها، إلى أنه على المواطنين في حال الشك ضرورة مراجعة الطبيب المختص أو الصيدلي، مشددة على أهمية شراء المستحضرات الحيوية من خلال الصيدليات فقط وليس من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو من أماكن غير موثوقة.

قياس ضغط الدم

وكشفت هيئة الدواء المصرية، عن أن الدواء الذي تم اتخاذ قرار بسحبه يستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم وتوقف القلب، ويساعد على منع الجلطات والنوبات القلبية ومشاكل الكلى.

وطالبت هيئة الدواء، من المواطنين ضرورة مراجعة الصيدلي في حال الإعلان الرسمي عن سحب أي دواء، موضحة أنه في حال الحصول على الدواء المسحوب هناك مضاعفات صحية خطيرة على كافة أجهزة الجسم المختلفة من القلب والكلى والجهاز الهضمي وإمكانية التعرض إلى مضاعفات صحية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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