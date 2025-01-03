مضاد حيوي.. تفاصيل سحب مستحضر لعلاج ضغط الدم من الصيدليات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 02:46 مساءً - أعلنت هيئة الدواء المصرية سحب مستحضر «Co-dilatrol tablet»، وهو دواء مركب يُستخدم لعلاج حالات ارتفاع ضغط الدم الشريانى ويحمي عضلة القلب، ويحمل رقم التشغيلة «A231311 من الصيدليات، إضافة إلى وقف تداوله وتحريزه.

وأشارت هيئة الدواء المصرية، فى منشور لها، إلى أنه على المواطنين في حال الشك ضرورة مراجعة الطبيب المختص أو الصيدلي، مشددة على أهمية شراء المستحضرات الحيوية من خلال الصيدليات فقط وليس من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو من أماكن غير موثوقة.

وكشفت هيئة الدواء المصرية، عن أن الدواء الذي تم اتخاذ قرار بسحبه يستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم وتوقف القلب، ويساعد على منع الجلطات والنوبات القلبية ومشاكل الكلى.

وطالبت هيئة الدواء، من المواطنين ضرورة مراجعة الصيدلي في حال الإعلان الرسمي عن سحب أي دواء، موضحة أنه في حال الحصول على الدواء المسحوب هناك مضاعفات صحية خطيرة على كافة أجهزة الجسم المختلفة من القلب والكلى والجهاز الهضمي وإمكانية التعرض إلى مضاعفات صحية.