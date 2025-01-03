بيراميدز يخوض مرانه الختامي على الملعب الفرعي قبل مواجهة الترجي بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 03:00 مساءً - يخوض فريق نادي بيراميدز مرانه الختامي غدا السبت استعدادا لمواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا على الملعب الفرعي بإستاد الدفاع الجوي على أن يتدرب الفريق التونسي على الملعب الرئيسي مستضيف المباراة.

مباراة بيراميدز ضد الترجي

ويتدرب فريق نادي بيراميدز مرانه الختامي على الدفاع الجوي في الخامسة مساء غدا على الملعب الفرعي رقم ٢ بالدفاع الجوي.

ويقام تدريب نادي الترجي في الساعة السادسة مساء غد على الملعب الرئيسي لاستاد الدفاع.

وأخطر الاتحاد الافريقي لكرة القدم نادي بيراميدز بموعد المؤتمر الصحفي للكرواتي يورتشيتش المدير الفني للفريق السماوي وايضا موعد المؤتمر الصحفي للجهاز الفني لفريق الترجي التونسي استعدادا لمباراة الفريقين بدوري أبطال أفريقيا.

موعد المؤتمر الصحفي لناديي بيراميدز والترجي

ويقام المؤتمر الصحفي لفريق بيراميدز في الرابعة والنصف عصر غدا السبت علي أن يقام المؤتمر الصحفي لنادي الترجي في الخامسة والنصف بنفس اليوم

موعد مباراة بيراميدز والترجي في دوري أبطال أفريقيا

وتقرر أن يحل الترجي على بيراميدز في السادسة من مساء بعد غدا الأحد ٥ يناير المقبل، على استاد الدفاع الجوي، في رابع جولات المجموعه الرابعة في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا

مباراة بيراميدز والترجي التونسي

وفاز فريق الترجي التونسي بمباراة الذهاب بثنائية نظيفة، لذلك يسعى بيراميدز إلى تحقيق الفوز للثأر من تلك الهزيمة وخطف صدارة المجموعة الرابعة منه.

حكام مباراة بيراميدز والترجي في دوري أبطال أفريقيا

ويدير مباراة بيراميدز والترجي الحكم الكونغولي، جيسي نوكونكو، ويعاونه مواطنه ستيفين موتاسي الحكم المساعد الأول، ومالوندي تشاني الحكم المساعد الثاني، وأندريه كولسالا الحكم الرابع من دولة أفريقيا الوسطى.

ويراقب اللقاء محمد مؤمن علي من جيبوتي، ويراقب أداء الحكم رشيد سانوسي من سيراليون، والمنسق العام محمد جيندور من الجزائر، والمنسق الإعلامي محمد السيسي من مصر، وأودوشي إيفوجو من نيجيريا المنسق الأمني، ومحمد إسماعيل منسق حقوق البث من مصر.

ترتيب مجموعة بيراميدز بدوري الأبطال

الترجي 7 نقاط

بيراميدز 4 نقاط

ساجرادا 2 نقاط

دجوليبا 2 نقاط

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