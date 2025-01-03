الرياضة - 01:36 - رغم قيود الاحتلال.. 50 ألف مصل ٍ يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 01:36 مساءً - أدى آلاف المواطنين الفلسطينيين صلاة الجمعة داخل المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، وذلك بالرغم من الإجراءات المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتمنع من خلالها الوصول إلى المسجد الأقصى.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الجمعة 3 يناير 2025، فقد قدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 50 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة اليوم في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية لـ (وفا)، أن قوات الاحتلال عرقلت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة عبر بابي العامود والأسباط، ودققت في هوياتهم، وأوقفت عددا من الشباب ومنعتهم من الدخول إلى المسجد.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خاصة خلال أيام الجمعة.

وتحرم سلطات الاحتلال آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، حيث تشترط استصدار تصاريح خاصة لعبور حواجزها العسكرية التي تحيط بالمدينة المقدسة.