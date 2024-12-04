الرياضة - 04:09 - تتجاوز 500 مليار جنيه.. بنكا «الأهلي ومصر» يستعدان لصرف مستحقات شهادات الادخار 27% يناير المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:09 مساءً - يبدأ بنكا «الأهلي ومصر» صرف كامل مستحقات شهادات الادخار السنوية بفائدة 27%، في الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل بالعام الجديد 2025.

قدرت تصريحات رسمية من البنكين إجمالي الحصيلة المجمعة لشهادات الادخار أجل سنة واحدة بحوالي 642 مليار جنيه بعد مرور أكثر من 40 يوما على طرحها للعملاء في 6 يناير الماضي.

ووفقاً لتصريحات رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بلغت حصيلة شهادات الادخار بفائدة سنوية 27% وشهرية 23.5%، داخل بنكه حوالي 415 مليار جنيه، فيما كشف رئيس بنك مصر عن حصول بنكه على 227 مليار جنيه أرصدة بيع لتلك الشهادات حتى منتصف فبراير 2024.

صرف مستحقات شهادات الادخار 27%

طرح البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادات ادخار بأجل سنة تحت سعر شراء يبدأ من 1000 جنيه، مع حصول العميل على عائد بنهاية مدة الشهادة تحت فائدة 27%، أو عائد ثابت بفائدة 23.5% شهريا، فيما يحيد البنك الأهلي بإتاحة دورية صرف يومية للعائد تحت سعر فائدة 23%

شهادات الادخار بأجل سنة واحدة وبفائدة 27% تطرح في البنك الأهلي المصري تحت مسمي البلاتينية السنوية، وفي بنك مصر تحت مسمي شهادات ادخار طلعت حرب.

يشترط بنكي مصر والأهلي كسر شهادات الادخار بعائد 27% بعد مرور 6 أشهر، ويتيح البنكين الاقتراض بضمان القيمة الأسمية لتلك الشهادات الادخارية، بالإضافة لإصدار بطاقات الائتمان بأنواعها بضمان أرصدة الشهادات بفائدة 27%

كشفت القوائم المالية للبنك الأهلي المصري في الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس 2024، ارتفاع إجمالي أرصدة شهادات الادخار الجديدة في البنك بحوالي 241 مليار جنيه، في إشارة لحصيلة شهادات الادخار بعائد 27% إلى جانب شهادات الادخار بفائدة 30% متدرج في أول ثلاثة أشهر بالعام الجاري 2024.

وفي الصدد كشف بنك مصر عن ارتفاع رصيد شهادات الادخار الجديدة بالبنك بنحو 124 مليار جنيه أول 3 أشهر بالعام 2024.

يتضح من ذلك أن حصيلة شهادات الادخار الجديدة «بفائدة سنوية 27% - شهادات المتدرجة بفائدة 30% في بنك مصر والبنك الأهلي المصري سجلت 365 مليار جنيه أول 3 أشهر بالعام 2024.

مصرفيون يستبعدون طرح شهادات ادخار جديدة لجذب مستحقات شهادات 27%

استبعد الخبير المصرفي وليد عادل قيام البنك الأهلي وبنك مصر بطرح شهادات ادخار بعائد أعلى من 27% لجذب سيولة تلك الشهادات الادخارية التي قاربت على الاستحقاق في مطلع يناير 2025، مرجحاً اتجاه حملة الشهادات إلى صرف العائد وتجديد الأصل في شهادات الادخارية المطروحة حالياً داخل البنكين.

واتفقت الخبيرة المصرفية الدكتورة سهر الدماطي على ما ذهب إليه «عادل»، موضحة أن طرح شهادات ادخار بفائدة أعلى يعد خياراً بعيد المنال بسبب ضيق توظيف حصائلها في ظل بيئة الاقتصاد الحالية.

ويري الخبيران أن تظل شهادات الادخار بعائد 27% وبأجل سنة واحدة موجودة في البنك الأهلي المصري وبنك مصر كخيار مستحب أمام عملاء الشهادات منتهية الأجل، هذا إلى جانب شهادات الادخار بآجال 3 سنوات وبفائدة متناقصة من 30%

يطرح بنكا الأهلي ومصر شهادات ادخار متدرجة العائد منذ مارس الماضي، وتتراوح أسعار الفائدة على تلك الشهادات في البنك الأهلي بين 30% بنهاية السنة الأولي، 25% السنة الثانية، 20% السنة الثالثة، أما عن العائد الشهري المتدرج فبفائدة 26% خلال السنة الأولي و22% للسنة الثانية و18% للسنة الثالثة.

وفي بنك مصر، يصل سعر الفائدة السنوية على الشهادات الادخارية لـ 30% في السنة الأولي، 25% للسنة الثانية، و20% السنة الثالثة، أما العائد الشهري فبسعر فائدة 26% السنة الأولي، و22.5% في السنة الثانية، و19% بالسنة الثالثة، وفي العائد الربع سنوي عند 27% للسنة الأولي، 23% للسنة الثانية، 19% بالسنة الثالثة.