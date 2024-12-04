رفض دعم المثليين وحفظ القرآن وأمنيته أن يصبح إمامًا، من هو نصير مزراوي؟ (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 03:52 مساءً - الدوري الإنجليزي، لفت المغربي نصير مزراوي لاعب مانشستر يونايتد، الأنظار بعد رفض دعم المثليين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت صحيفة ذا اتلتيك الانجليزية: إن نصير مزراوي رفض ارتداء جاكيت خاص لأديداس صمم لدعم المثليين في الجولة السابقة أثناء الدخول للملعب لمباراة إيفرتون لأسباب دينية.

وتابعت أن لاعبي مانشستر يونايتد كذلك قاموا برفض ارتداء الجاكيت حتى لا يظهر مزراوي بأنه الشخص الوحيد الذي لم يرتديه وكي لا يتعرض للانتقادات.

من هو نصير مزراوي ؟

نصير مزراوي هو لاعب كرة قدم مغربي ولد في 14 نوفمبر 1997، ويلعب في مركز الظهير الأيمن، وشارك النجم دوليًّا مع المنتخب الأول المغربي في العديد من المباريات.

مزراوي لعب في صفوف أياكس أمستردام خلال الفترة من 2018 إلى 2022، بعدما تم تصعيده من أكاديمية النادي، التي انضم لها في 2013.

وانضم بايرن ميونخ في صيف عام 2022، ليصبح تاريخيًّا ثاني دولي مغربي يوقع مع النادي البافاري بعد المهدي بن عطية.



وانضم لنادي مانشستر يونايتد في صيف عام 2024 وحصل على جائزة أفضل لاعب في الفريق شهر نوفمبر الماضي، بعد العروض الجيدة التي قدمها مع "الشياطين الحمر".



نصير:حُلمي أن أحفظ القرآن وأصبح إمامًا



وأشعل النجم المغربي، نصير مزراوي، خلال تواجده بفريق بايرن ميونخ الألماني،منصات التواصل الاجتماعي، بتلاوة خاشعة للقرآن الكريم، وكشف عن حلمه بحفظ كتاب الله.

وظهر النجم المغربي، في حوار إعلامي على قناة في يوتيوب، وهو يرتل سورة الضحى، بصوت جميل ألهم خلاله الجمهور، وكشف جانبًا عنه لم يكن محبو نجم الفريق البافاري على علم به.

وحول سؤاله عن سبب تلاوة سورة الضحى، قال مزراوي: "أدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه هذه السورة عندما كان يمر بأوقات صعبة، في الوقت الذي شعر فيه وكأنه وحيد، ثم نزلت عليه هذه الآيات، لهذا السبب تعجبني، فأنا أيضًا مررت بأوقات صعبة في حياتي. الحياة الدنيوية لا تجعلني عاطفيًّا، فقط الحديث عن ديننا هو من يجعلني كذلك.

دعم القضية الفلسطينية

وشنت الصحافة الألمانية هجومًا على أعرب نصير مزراوي، خلال تواجده بفريق بايرن ميونخ لتضامنه مع الشعب الفلسطيني، حيث نشر مقطع “فيديو” على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، تمنى فيه انتصار الفلسطينيين في صراعهم مع إسرائيل.

ونشر مزراوي على “إنستجرام” مقطعًا صغيرًا يحتوي على دعاء يقول: “اللهم أعن إخواننا المظلومين في فلسطين حتى يحققوا النصر. اللهم ارحم الموتى وداوِ الجرحى”. كما ظهر في المقطع علم فلسطين وهو يرفرف.

ومن بين الأمور التي أشار إليها مزراوي إجبار اللاعبين على التزام الصمت: “إننا نقف حرفيًا ضد العالم”.

وشن الإعلام الألماني هجوما على مزراوي بعد أن عبر عن رأيه وأعلن دعمه للقضية الفلسطينية، حيث علقت صحيفة “بيلد”: “أنصار الإرهاب فوق الملعب؟ إنه أمر لا يطاق”!

وتساءلت “هل يعقل أن يكون هناك لاعب في الملعب في تلك اللحظة يدعم هذا الإرهاب والموت الجماعي للأبرياء؟”.

وتابعت الصحيفة الألمانية: “مزراوي عليه أن يبعد نفسه عن أعمال حماس الدموية، وشرح سبب ترحيبه بشعارات الكراهية من حساب يدعو إلى إبادة الكيان الصهيوني وقبل أن تضيف “إذا رفض مزراوي الابتعاد عن ذلك فلن يتمكن من اللعب مجددًا في الدوري. اللاعبون هم قدوة للأطفال والشباب”.

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