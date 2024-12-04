ارتفاع الأبيض وانخفاض البلدي، أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق - أخبار كلمتك

ارتفاع الأبيض وانخفاض البلدي، أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:31 - وزير خارجية الدنمارك: مصر البوابة الرئيسية للعالم العربي وأفريقيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:31 - وزير خارجية الدنمارك: مصر البوابة الرئيسية للعالم العربي وأفريقيا - أخبار كلمتك

سعر الريال السعودي في مصر اليوم.. السبت 7-12-2025 - أخبار كلمتك

سعر الريال السعودي في مصر اليوم.. السبت 7-12-2025 - أخبار كلمتك

اليوم، انطلاق مؤتمر دور المشروعات الوطنية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة - أخبار كلمتك

اليوم، انطلاق مؤتمر دور المشروعات الوطنية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة - أخبار كلمتك

اليوم، إطلاق 10 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" - أخبار كلمتك

اليوم، إطلاق 10 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" - أخبار كلمتك

طرح التريلر الرسمي الأول لفيلم “أوسكار - عودة الماموث” (فيديو) - أخبار كلمتك

طرح التريلر الرسمي الأول لفيلم “أوسكار - عودة الماموث” (فيديو) - أخبار كلمتك

الأهلي يحل ضيفا ثقيلا اليوم على أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

الأهلي يحل ضيفا ثقيلا اليوم على أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يفتتح اليوم المسابقة العالمية للقرآن بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يفتتح اليوم المسابقة العالمية للقرآن بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

قمة بين الرئيس السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك اليوم لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات - أخبار كلمتك

قمة بين الرئيس السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك اليوم لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات - أخبار كلمتك

الحلو ما يكملش، الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب مصر لمدة 4 ساعات اليوم - أخبار كلمتك

الحلو ما يكملش، الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب مصر لمدة 4 ساعات اليوم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

رفض دعم المثليين وحفظ القرآن وأمنيته أن يصبح إمامًا، من هو نصير مزراوي؟ (فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رفض دعم المثليين وحفظ القرآن وأمنيته أن يصبح إمامًا، من هو نصير مزراوي؟ (فيديو) - أخبار كلمتك

رفض دعم المثليين وحفظ القرآن وأمنيته أن يصبح إمامًا، من هو نصير مزراوي؟ (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 03:52 مساءً - الدوري الإنجليزي، لفت المغربي نصير مزراوي لاعب مانشستر يونايتد، الأنظار بعد رفض دعم المثليين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت صحيفة ذا اتلتيك الانجليزية: إن نصير مزراوي رفض ارتداء جاكيت خاص لأديداس صمم لدعم المثليين في الجولة السابقة أثناء الدخول للملعب لمباراة إيفرتون لأسباب دينية.

وتابعت أن لاعبي مانشستر يونايتد كذلك قاموا برفض ارتداء الجاكيت حتى لا يظهر مزراوي بأنه الشخص الوحيد الذي لم يرتديه وكي لا يتعرض للانتقادات.

من هو نصير مزراوي ؟

نصير مزراوي هو لاعب كرة قدم مغربي ولد في 14 نوفمبر 1997، ويلعب في مركز الظهير الأيمن، وشارك النجم دوليًّا مع المنتخب الأول المغربي في العديد من المباريات.

مزراوي لعب في صفوف أياكس أمستردام خلال الفترة من 2018 إلى 2022، بعدما تم تصعيده من أكاديمية النادي، التي انضم لها في 2013.

وانضم بايرن ميونخ في صيف عام 2022، ليصبح تاريخيًّا ثاني دولي مغربي يوقع مع النادي البافاري بعد المهدي بن عطية.


وانضم لنادي مانشستر يونايتد في صيف عام 2024 وحصل على جائزة أفضل لاعب في الفريق شهر نوفمبر الماضي، بعد العروض الجيدة التي قدمها مع "الشياطين الحمر".

9422b5dd90.jpg


نصير:حُلمي أن أحفظ القرآن وأصبح إمامًا


وأشعل النجم المغربي، نصير مزراوي، خلال تواجده بفريق بايرن ميونخ الألماني،منصات التواصل الاجتماعي، بتلاوة خاشعة للقرآن الكريم، وكشف عن حلمه بحفظ كتاب الله.

2268085a27.jpg

وظهر النجم المغربي، في حوار إعلامي على قناة في يوتيوب، وهو يرتل سورة الضحى، بصوت جميل ألهم خلاله الجمهور، وكشف جانبًا عنه لم يكن محبو نجم الفريق البافاري على علم به.

27559c5579.jpg

وحول سؤاله عن سبب تلاوة سورة الضحى، قال مزراوي: "أدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه هذه السورة عندما كان يمر بأوقات صعبة، في الوقت الذي شعر فيه وكأنه وحيد، ثم نزلت عليه هذه الآيات، لهذا السبب تعجبني، فأنا أيضًا مررت بأوقات صعبة في حياتي. الحياة الدنيوية لا تجعلني عاطفيًّا، فقط الحديث عن ديننا هو من يجعلني كذلك.

دعم القضية الفلسطينية 

وشنت الصحافة الألمانية هجومًا على أعرب نصير مزراوي، خلال تواجده بفريق  بايرن ميونخ لتضامنه مع الشعب الفلسطيني، حيث نشر مقطع “فيديو” على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، تمنى فيه انتصار الفلسطينيين في صراعهم مع إسرائيل.

ونشر مزراوي على “إنستجرام” مقطعًا صغيرًا يحتوي على دعاء يقول: “اللهم أعن إخواننا المظلومين في فلسطين حتى يحققوا النصر. اللهم ارحم الموتى وداوِ الجرحى”. كما ظهر في المقطع علم فلسطين وهو يرفرف.

1e8351493d.jpg

 

ومن بين الأمور التي أشار إليها مزراوي إجبار اللاعبين على التزام الصمت: “إننا نقف حرفيًا ضد العالم”. 

وشن الإعلام الألماني هجوما على مزراوي بعد أن عبر عن رأيه وأعلن دعمه للقضية الفلسطينية، حيث علقت صحيفة “بيلد”: “أنصار الإرهاب فوق الملعب؟ إنه أمر لا يطاق”!

وتساءلت “هل يعقل أن يكون هناك لاعب في الملعب في تلك اللحظة يدعم هذا الإرهاب والموت الجماعي للأبرياء؟”.

0de77a24cd.jpg

وتابعت الصحيفة الألمانية: “مزراوي عليه أن يبعد نفسه عن أعمال حماس الدموية، وشرح سبب ترحيبه بشعارات الكراهية من حساب يدعو إلى إبادة الكيان الصهيوني وقبل أن تضيف “إذا رفض مزراوي الابتعاد عن ذلك فلن يتمكن من اللعب مجددًا في الدوري. اللاعبون هم قدوة للأطفال والشباب”.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

في مباراة مثيرة، شتوتجارت يقلب الطاولة على يونيون برلين بالدوري الألماني - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق