الرياضة - 01:34 - شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين قبل نهاية 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 01:34 مساءً - إضافة المواليد على بطاقة التموين.. مع قرب انتهاء العام الجاري، يبحث الكثير من أصحاب البطاقات التموينية عن شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين، للاستفادة من كافة الخدمات التي تقوم بطاقة التموين بتقديمها لهم سواء من سلع غذائية مدعمة وخبز مدعم لكافة أفراد الأسرة

إضافة المواليد على بطاقة التموين

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شروط إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

وحددت وزارة التمويم والتجارة الداخلية عدة شروط لـ إضافة المواليد على بطاقة التموين، وهي:

- أن تكون البطاقة التموينية لـ 3 أفراد فقط، ويضاف فرد آخر بشرط أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية.

- أن يكون الحد الأقصى لعدد الأفراد على بطاقة التموين 4 أفراد «زوج وزوجة و 2 من الأبناء».

- أن يكون المعاش الشهري لـ الأسرة 2500 جنيها.

- الحد الأدنى للدخل الشهري لصاحب بطاقة التموين أقل من 3 آلاف جنيه.

- ألا يقل عمر الأبناء عن 4 سنوات.

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

ومن أجل إضافة المواليد على بطاقة التموين، يجب تقديم مجموعة من الأوراق، وهي:

- صورة بطاقة التموين.

- صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.

- تقديم رقم الهاتف ويشترط أن يكون مسجل باسم رب الأسرة.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأفراد المسجلة على بطاقة التموين.

- في حالة استشهاد الوالد، إحضار مستند يثبت ذلك.

- صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

- صورة من كارت الخدمات المتكاملة، أو كارت معاش التضامن الاجتماعي، أو كارت معاش تكافل وكرامة.

خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

- التسجيل على موقع دعم مصر من خلال الضغط على الرابط هذا https://www.tamwin.com.eg/.

- كتابة رقم البطاقة التموينية.

- الضغط على فتح حساب جديد.

- اختيار خدمات التموين.

- كتابة الاسم الأول للأم.

- النقر على زر «إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين».

- كتابة اسم المولود الذي ترغب في إضافته، على أن يكون الإسم رباعيا.

- كتابة الرقم القومي الموجود بشهادة الميلاد.

- كتابة صلة قرابة المولود.

- اختيار أيقونة «ضم الأبناء».

- ثم الضغط على أيقونة «إضافة».

الفئات المستهدفة من إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

- أصحاب تكافل وكرامة.

- الذين يحصلون على معاش تضامن اجتماعي.

- الأسر البديلة.