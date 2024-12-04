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الرياضة - 01:34 - كولر يعلن قائمة الأهلي لمباراة أورلاندو.. عودة وسام أبو علي وغياب شوبير - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:34 - كولر يعلن قائمة الأهلي لمباراة أورلاندو.. عودة وسام أبو علي وغياب شوبير - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:34 - كولر يعلن قائمة الأهلي لمباراة أورلاندو.. عودة وسام أبو علي وغياب شوبير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 01:34 مساءً - قائمة الأهلي لمباراة أورلاندو.. استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة الفريق المقرر أن تغادر إلي جنوب إفريقيا، خلال الساعات المقبلة استعدادا لمواجهة أورلاندو بيراتس، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأختتم النادي الأهلي مرانه الجماعي على ملعب التتش بالجزيرة اليوم، قبل أن يتوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى جنوب أفريقيا.

وشهدت قائمة النادي الأهلي عودة نجوم الفريق وعلى رأسها محمد الشناوي وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور، بجانب عودة الثنائي المصاب أشرف داري ووسام أبو علي.

وجاء قائمة الأهلي أمام أورلاندو بايرتس، كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى مخلوف

خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يوسف أيمن، أشرف داري، خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: أكرم توفيق، إمام عاشور، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، أفشة، عمرو السولية، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، بيرسي تاو، رضا سليم.

خط الهجوم: كهربا، وسام أبو علي

وكان حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والذي تم تكليفه بتولي رئاسة بعثة فريق الكرة في رحلة جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، حرص على التواصل مع سفارة مصر في جنوب أفريقيا للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة باستقبال البعثة اليوم الأربعاء.

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس في دوري أبطال إفريقيا

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي السبت الموافق 7 من شهر ديسمبر الجاري.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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