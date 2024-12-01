الرياضة - 12:10 - مائل للبرودة نهارا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 12:10 صباحاً - حالة الطقس الأحد.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024، متوقعةً أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن وقت الليل سيسوده طقس بارد على الأنحاء كافة.

وتعرض كلمتك في السطور التالية الظواهر الجوية في الطقس غدا، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

الظواهر الجوية في الطقس اليوم الأحد

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس في البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة الطقس اليوم في البحر المتوسط فستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين 1: 1.5 متر واتجاه الرياح جنوبية غربية.

أما حالة الطقس غدا في البحر الأحمر فستكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين 1.5: 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 22 13 العاصمة الإدارية 21 11 6 أكتوبر 21 11 بنها 22 12 دمنهور 22 13 المنصورة 21 11 الزقازيق 22 12 شبين الكوم 21 12 طنطا 21 13 دمياط 22 14 بورسعيد 22 15 الإسماعيلية 22 11 السويس 22 12 العريش 21 11 رفح 21 11 رأس سدر 22 10 نخل 19 3 كاترين 16 2 الطور 23 12 طابا 21 14 شرم الشيخ 25 16 الإسكندرية 22 13 العلمين الجديدة 21 13 مطروح 22 14 السلوم 21 12 سيوة 21 11 رأس غارب 23 15 الغردقة 24 15 سفاجا 23 14 الأقصر 25 9 أسوان 25 11 الوادي الجديد 24 10 أبو سمبل 24 11