الرياضة - 10:25 - موعد مباراة الأهلي اليوم ضد باتشوكا والقنوات الناقلة والمعلق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 10:25 صباحاً - موعد مباراة الأهلي اليوم ضد باتشوكا والقنوات الناقلة.. ينتظر عشاق القلعة الحمراء المواجهة المنتظرة للمارد الأحمر أمام باتشوكا المكسيكي في بطولة كأس القارات للأندية "كأس إنتركونتيننتال"، اليوم السبت.

ويواجه الأهلي نظيره باتشوكا المكسيكي على أرضية ملعب 974 في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم، على لقب بطولة كأس التحدي، ضمن منافسات بطولة كأس القارات للأندية التي ينتظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وسيحصل الفائز في مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي اليوم على جائزة مالية قيمتها 4 مليون دولار، كما سيتأهل إلى نهائي بطولة كأس القارات للأندية لمواجهة فريق ريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا، بالإضافة لحصد كأس التحدي.

ومباراة اليوم هي الثانية في تاريخ لقاءات الأهلي وباتشوكا عالميًا، والمواجهة الأولى كانت في بطولة كأس العالم للأندية 2008، وتعادل الفريقان 2-2، وفاز باتشوكا بأربعة أهداف مقابل هدفين بعد التمديد للوقت الإضافي.

موعد مباراة الأهلي ضد باتشوكا اليوم في كأس القارات للأندية

وتنطلق مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي ضمن منافسات كأس القارات للأندية، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، على أرضية ستاد 974 بالدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا في كأس إنتركونتيننتال

وتنقل مباراة الأهلي وباتشوكا في كأس القارات للأندية "كأس إنتركونتيننتال" عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 2 قناة beIN Sports HD 2 بتعليق علي سعيد الكعبي، وقناة الكأس القطرية 5 بتعليق خليل البلوشي.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد باتشوكا المكسيكي اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق.

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي، حسين الشحات.