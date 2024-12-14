ركلات ترجيح أم وقت إضافي، ماذا يحدث حال انتهاء مباراة الأهلي وباتشوكا بالتعادل؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 10:15 صباحاً - يدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي، اليوم السبت، مواجهة صعبة أمام باتشوكا المكسيكي، ضمن منافسات بطولة كأس الأندية للقارات إنتركونتيننتال.

موعد مباراة الأهلي ضد باتشوكا المكسيكي

تقام مباراة الأهلي أمام باتشوكا المكسيكي على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، وتنطلق صافرتها في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

لائحة مباراة الأهلي وباتشوكا

حسب لائحة بطولة إنتركونتيننتال، فإنه في حال إنتهاء الوقت الأصلي لمباراة الأهلي أمام باتشوكا المكسيكي بالتعادل، يلعب الفريقان وقت إضافي مدته 30 دقيقة على شوطين، وفي حال إستمر التعادل يتجه الفريقان لركلات الترجيح لتحديد الفريق الفائز.

كأس التحدي

بحصل الفريق الفائز في مباراة الأهلي أمام باتشوكا على الميدالية الذهبية ويتوج بكأس التحدي، ويتأهل لمواجهة ريال مدريد الاسباني في المباراة النهائية لبطولة كأس القارات “إنتركونتيننتال”.

تاريخ مواجهات الأهلي أمام أندية المكسيك

خاض الأهلي 5 مواجهات أمام أندية المكسيك في الأدوار المختلفة ببطولة كأس العالم للأندية، حيث حقق الأحمر الانتصار في مباراتين وخسر 3 مواجهات ضد ممثل الكونكاكاف.

خلال مواجهات الأهلي أمام الأندية المكسيكي، أحرز الأحمر 6 أهداف فيما اهتزت شباكه 12 مرة.

باتشوكا المكسيكي، كلمتك

فاز الأهلي في مواجهة واحدة مقابل الهزيمة في أربع مواجهات بالأدوار المختلفة خلال مواجهاته مع الأندية المكسيكية في كأس العالم للأندية على النحو التالى:

الأهلي 2-1 كلوب أمريكا – نسخة 2006

سجل محمد أبو تريكة هدفي الأهلي في كلوب أمريكا في لقاء تحديد المركز الثالث، ويعد هو أفضل إنجاز للأحمر في مونديال الأندية.

الأهلي 2-4 باتشوكا – نسخة 2008

في الدور الأول التقى الأهلي مع باتشوكا، تقدم بهدفين في الشوط الأول، ولكنه انهار في الثاني برباعية أنهت أحلام بطل إفريقيا في الوصول إلى نصف النهائي.

الأهلي 0-2 مونتيري المكسيكي – 2012

في نسخة 2012 تلقى الأهلي هدفين دون رد أمام مونتيري المكسيكي ووقتها كان حسام البدري هو المدير الفني للفريق الأحمر ليحتل الأهلي المركز الرابع بنهاية البطولة.

الأهلي 1-5 مونتيري المكسيكي – نسخة 2013

وواجه النادي الأهلي نظيره مونتيري المكسيكي من قبل في كأس العالم للأندية، عام 2013 في المغرب، وانتهت بفوز الفريق المكسيكي بخماسية مقابل هدف، في مباراة تحديد المركز الخامس والسادس.

الاهلي 1 - 0 مونتيري المكسيكي - نسخة 2022

فاز الأهلي على مونتيري المكسيكي في ربع نهائي كأس العالم للأندية نسخة 2022، بهدف نظيف أحرزه محمد هاني.

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