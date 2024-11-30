هاني أبو ريدة ومجلسه يعقدون اليوم مؤتمرا صحفيا بحضور مسؤولي أندية القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

هاني أبو ريدة ومجلسه يعقدون اليوم مؤتمرا صحفيا بحضور مسؤولي أندية القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

اشتروا السائب، ارتفاع جديد في أسعار الفول والعدس بالأسواق - أخبار كلمتك

اشتروا السائب، ارتفاع جديد في أسعار الفول والعدس بالأسواق - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:03 - الجيش السوري يغلق جميع الطرق المؤدية إلى حلب - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:03 - الجيش السوري يغلق جميع الطرق المؤدية إلى حلب - أخبار كلمتك

الجيش الإسرائيلي يجدد حظر عودة السكان إلى أكثر من 60 بلدة جنوب لبنان - أخبار كلمتك

الجيش الإسرائيلي يجدد حظر عودة السكان إلى أكثر من 60 بلدة جنوب لبنان - أخبار كلمتك

"بند غريب" يربط مستقبل هالاند بجوارديولا في مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

"بند غريب" يربط مستقبل هالاند بجوارديولا في مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:14 - مائل للبرودة.. حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:14 - مائل للبرودة.. حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يتفقد اليوم عددا من المستشفيات - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يتفقد اليوم عددا من المستشفيات - أخبار كلمتك

أزمة تجديد زيزو عرض مستمر في الزمالك.. الحديث عن 100 مليون جنيه (فنكوش).. والحقيقة الكاملة لعرض السعودية - أخبار كلمتك

أزمة تجديد زيزو عرض مستمر في الزمالك.. الحديث عن 100 مليون جنيه (فنكوش).. والحقيقة الكاملة لعرض السعودية - أخبار كلمتك

خريطة تلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم، واحتفاء خاص بذكرى وفاة عبد الباسط عبد الصمد - أخبار كلمتك

خريطة تلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم، واحتفاء خاص بذكرى وفاة عبد الباسط عبد الصمد - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:50 - تطور جديد في أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم.. السبت 30-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:50 - تطور جديد في أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم.. السبت 30-11-2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 06:14 - مائل للبرودة.. حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 06:14 - مائل للبرودة.. حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:14 - مائل للبرودة.. حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 06:14 صباحاً - الطقس اليوم.. توقعت هيئة الأرصاد الجوية، ظهور شبورة مائية، صباح السبت 30 نوفمبر 2024، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ويسود، خلال السبت، طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وخلال ساعات الليل، يسود طقس بارد على أنحاء الجمهورية.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

وتسقط أمطار خفيفة، قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.

أما حالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، السبت، على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 22 13

العاصمة الإدارية 21 11

6 أكتوبر 21 11

بنها 22 12

دمنهور 22 13

وادى النطرون 21 12

كفر الشيخ 21 14

المنصورة 21 11

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 21 12

طنطا 21 13

دمياط 21 14

بورسعيد 23 15

الإسماعيلية 23 11

السويس 22 12

العريش 21 12

رفح 20 11

رأس سدر 21 11

نخل 19 04

كاترين 14 02

الطور 23 12

طابا 21 14

شرم الشيخ 24 16

الإسكندرية 22 13

العلمين 22 13

مطروح 21 13

السلوم 19 12

سيوة 21 11

رأس غارب 22 15

الغردقة 24 15

سفاجا 23 14

مرسى علم 24 17

شلاتين 26 17

حلايب 24 19

أبو رماد 25 16

رأس حدربة 24 18

الفيوم 22 10

بني سويف 22 10

المنيا 22 09

أسيوط 22 08

سوهاج 23 09

قنا 24 09

الأقصر 24 09

أسوان 24 10

الوادي الجديد 23 11

أبوسمبل 23 11

اقرأ أيضاً
مائل للبرودة نهاراً.. حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 30 نوفمبر 2024

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. أمطار خفيفة على بعض المناطق

آخر تحديث لـ حالة الطقس اليوم.. وموعد تحسن درجات الحرارة

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

شوبير: شيكابالا نجم كبير ومحمد الشناوي الحارس الأفضل في مصر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق