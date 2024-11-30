الرياضة - 06:14 - مائل للبرودة.. حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 06:14 صباحاً - الطقس اليوم.. توقعت هيئة الأرصاد الجوية، ظهور شبورة مائية، صباح السبت 30 نوفمبر 2024، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ويسود، خلال السبت، طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وخلال ساعات الليل، يسود طقس بارد على أنحاء الجمهورية.

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وتسقط أمطار خفيفة، قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.

أما حالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، السبت، على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 22 13

العاصمة الإدارية 21 11

6 أكتوبر 21 11

بنها 22 12

دمنهور 22 13

وادى النطرون 21 12

كفر الشيخ 21 14

المنصورة 21 11

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 21 12

طنطا 21 13

دمياط 21 14

بورسعيد 23 15

الإسماعيلية 23 11

السويس 22 12

العريش 21 12

رفح 20 11

رأس سدر 21 11

نخل 19 04

كاترين 14 02

الطور 23 12

طابا 21 14

شرم الشيخ 24 16

الإسكندرية 22 13

العلمين 22 13

مطروح 21 13

السلوم 19 12

سيوة 21 11

رأس غارب 22 15

الغردقة 24 15

سفاجا 23 14

مرسى علم 24 17

شلاتين 26 17

حلايب 24 19

أبو رماد 25 16

رأس حدربة 24 18

الفيوم 22 10

بني سويف 22 10

المنيا 22 09

أسيوط 22 08

سوهاج 23 09

قنا 24 09

الأقصر 24 09

أسوان 24 10

الوادي الجديد 23 11

أبوسمبل 23 11