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من موقع اغتياله، "حزب الله" يقيم مراسم تأبين لحسن نصر الله اليوم - أخبار كلمتك

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من موقع اغتياله، "حزب الله" يقيم مراسم تأبين لحسن نصر الله اليوم - أخبار كلمتك

من موقع اغتياله، "حزب الله" يقيم مراسم تأبين لحسن نصر الله اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 07:47 صباحاً - يعتزم “حزب الله  اللبناني”، اليوم السبت، إقامة مراسم تأبين لزعيم الحزب حسن نصر الله، الذي اغتيل في غارة إسرائيلية في 27 سبتمبر الماضي.

وستقام المراسم في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله المدعوم من إيران.

وتم الإعلان عن أن المراسم، التي تحمل عنوان "نور من نور"، ستكون في الساعة الخامسة و45 دقيقة من مساء اليوم السبت بالتوقيت المحلي (1545 بتوقيت جرينتش).

ومن المتوقع أن يتجمع أنصار حزب الله في موقع مقتله، الموقع السابق لمقر الحزب في منطقة حارة حريك.

وفي 27 سبتمبر 2024 اغتِيل الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، إثر غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت. 

جاءت عملية الاغتيال بعد معلومات حصل عليها الجيش الإسرائيلي تُفيد باجتماع لقادة حزب الله في مقرِّه المركزي بالضاحية الجنوبية.

وأشارت المعلومات إلى أن الطائرات الإسرائيلية ألقت قنابل ثقيلة خارقة للحُصون، يزيد وزنها على 2000 طن، أدَّت إلى تدمير 6 مبانٍ كليًا، واستهداف المقر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن نصرالله قتل، مع قادة آخرين، في الغارة التي استهدفت مقر قيادة الحزب في ضاحية بيروت الجنوبية ثم أعلن حزب الله فيما بعد مقتل أمينه العام.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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