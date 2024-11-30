بعد سنوات من استشهاد نبيل .. فتحي القعيطي يهدد بكشف هذا الأمر - أخبار كلمتك

بعد سنوات من استشهاد نبيل .. فتحي القعيطي يهدد بكشف هذا الأمر - أخبار كلمتك

حريق هائل يلتهم ‘‘كافيه نسائي شهير’’ - أخبار كلمتك

حريق هائل يلتهم ‘‘كافيه نسائي شهير’’ - أخبار كلمتك

الإسكان: بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات «جنة» بمدينة القاهرة الجديدة للفائزين - أخبار كلمتك

الإسكان: بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات «جنة» بمدينة القاهرة الجديدة للفائزين - أخبار كلمتك

مستقبل وطن: جماعات الظلام تروج الشائعات لنشر الإحباط بين المواطنين - أخبار كلمتك

مستقبل وطن: جماعات الظلام تروج الشائعات لنشر الإحباط بين المواطنين - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:34 - اليوم.. رئيس الوزراء يجري جولة تفقدية تشمل زيارة عدد من المستشفيات - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:34 - اليوم.. رئيس الوزراء يجري جولة تفقدية تشمل زيارة عدد من المستشفيات - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شيرين عبد الوهاب تعتذر عن تلعثمها في الكلام أثناء طلبها الترحم على محمد رحيم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شيرين عبد الوهاب تعتذر عن تلعثمها في الكلام أثناء طلبها الترحم على محمد رحيم - أخبار كلمتك

خدمة مجانا لهذه الفئة من ركاب مترو الخط الثالث، تعرف على التفاصيل - أخبار كلمتك

خدمة مجانا لهذه الفئة من ركاب مترو الخط الثالث، تعرف على التفاصيل - أخبار كلمتك

عيسى الوزان يقابل السقا وطارق لطفي فى العتاولة 2 - أخبار كلمتك

عيسى الوزان يقابل السقا وطارق لطفي فى العتاولة 2 - أخبار كلمتك

بينهم عاملان بالمطبخ العالمي، استشهاد 6 أشخاص بقصف إسرائيلي على خان يونس - أخبار كلمتك

بينهم عاملان بالمطبخ العالمي، استشهاد 6 أشخاص بقصف إسرائيلي على خان يونس - أخبار كلمتك

خبير اقتصادى يكشف سعر صرف الدولار فى البنوك الفترة المقبلة ومصير السوق السوداء - أخبار كلمتك

خبير اقتصادى يكشف سعر صرف الدولار فى البنوك الفترة المقبلة ومصير السوق السوداء - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

عمرو دياب يُحيى حفلًا غنائيًا اليوم بدبي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عمرو دياب يُحيى حفلًا غنائيًا اليوم بدبي - أخبار كلمتك

عمرو دياب يُحيى حفلًا غنائيًا اليوم بدبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 09:08 صباحاً - يحيى الميجا ستار عمرو دياب، حفلًا غنائيًا في دبي بالإمارات، مساء اليوم ويقدم خلال الحفل باقة متميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهور، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

وكان الهضبة عمرو دياب، أحيا حفلًا غنائيًا مؤخرًا، بمدينة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من جمهوره، حيث المسرح الحفل على أغنية "يا أنا يا لأ" وبعدها غنى "ده لو اتساب" و"بحبه" و"برج الحوت".

تأجيل محاكمة عمرو دياب 

وكانت قد قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، تأجيل محاكمة المطرب عمرو دياب،  بتهمة صفع شاب داخل حفل زفاف بأحد الفنادق بالتجمع إلى جلسة 7 ديسمبر المقبل للحكم. 


أقوال عمرو دياب في قضية صفع شاب 

وقال عمرو دياب: “يوم 7 يونيو الماضي كنت أقوم بإحياء حفل زفاف في أحد الفنادق بالتجمع وفوجئت بأحد الأشخاص يجذبني بقوة من ملابسي ويطلب مني التصوير معي ويتعدى علي فقمت بضربه ولم أعرف مكان الضربة تحديدًا”. 

وأضاف عمرو دياب أنه عندما ذهب إلى منزله شاهد الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلم بأن الضربة طالت وجه الشاب، وبرر فعلته قائلًا: "هو سبب لي أذى بدني".

وأشار عمرو دياب إلى أن الشاب كان يقوم باستفزازه أمام الحاضرين بحفل الزفاف مشددًا على أن الضربة كانت بسيطة.

 

الشاب يتهم عمرو دياب بصفعه

وكان الشاب أسامة سعيد  قد حرر محضرًا فى قسم الشرطة اتهم فيه الفنان عمرو دياب بالتعدي عليه أثناء مشاركته فى حفل زفاف.

واستمعت النيابة العامة لأقوال بعض شهود العيان في واقعة صفع عمرو دياب لـ شاب خلال حفل زفاف، لبيان ملابسات وظروف الواقعة والوقوف على السبب الرئيسي الذي استدعى صفع الشاب خلال حفل الزفاف.

كما استمعت النيابة إلى أقوال الشاب سعد أسامة، صاحب واقعة الصفع على يد المطرب عمرو دياب، خلال محاولة التقاطه صورة مع الهضبة في حفل زفاف، وأمرت بإخلاء سبيله من سراى النيابة ما لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا.

وقال الشاب في تحقيقات النيابة: أنا كنت مدعو من صاحب الحفل، وأثناء ذلك طلبت من الفنان عمرو دياب التقاط صورة تذكارية معه.

وأكد الشاب في تحقيقات النيابة العامة: “أخرجت هاتفي المحمول وأثناء التقاط صورة مع  الفنان عمرو دياب صفعني على وجهي ونهرني أمام المعازيم”.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

مشاهير العرب - شيرين عبد الوهاب تعتذر عن تلعثمها في الكلام أثناء طلبها الترحم على محمد رحيم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق