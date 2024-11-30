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الرياضة - 09:13 - مصطفى بكري: تحركات «النصرة وداعش» الإرهابيين تمهيد لسيطرة إسرائيل على سوريا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:13 - مصطفى بكري: تحركات «النصرة وداعش» الإرهابيين تمهيد لسيطرة إسرائيل على سوريا - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:13 - مصطفى بكري: تحركات «النصرة وداعش» الإرهابيين تمهيد لسيطرة إسرائيل على سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 09:13 صباحاً - علق الكاتب مصطفى بكري، رئيس تحرير صحفية وبوابة كلمتك، على الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوري وتنظيمات إرهابية في مدينة حلب.

وقال بكري، عبر حسابه على «إكس»: هل تعرفون من هؤلاء الذين دخلوا إلى بعض أحياء حلب؟ هؤلاء مجموعات النصرة وداعش الإرهابية.. هؤلاء هم الإرهابيون الذين قتلوا وذبحوا وخربوا.. هؤلاء تحركوا تحت غطاء أمريكي - إسرائيلي وبموافقة تركية.

وأضاف: هؤلاء تم تدريبهم علي يد ضباط أوكرانيين، والهدف هو تمهيد الطريق للسيطرة الإسرائيلية على سوريا، وراجعوا تصريحات نتنياهو عن الشرق الأوسط الجديد، وتأملوا مشاركة الطيران الإسرائيلي في التمهيد للعدوان، واسألوا أنفسكم: هل داعش هي التي ستحقق الديمقراطية في سوريا؟ أليست النصرة وداعش هما عنوان الإرهاب؟ ألم تصنفونهما هكذا؟ إذن لماذا هذا التواطؤ؟

وتابع: كونوا علي ثقة أن الجيش العربي السوري سيحرر الأرض ويدحر القتلة، وقد صمدت سوريا صمدت أكثر من 13 عاما، وانتصرت على التحالف المكون من عشرات الدول، مردفا: سوريا لن تسقط أبدا مهما تكالبتم عليها.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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