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الجيش السوري يغلق جميع الطرق المؤدية إلى حلب ودعم عسكري روسي عاجل خلال ساعات - أخبار كلمتك

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الجيش السوري يغلق جميع الطرق المؤدية إلى حلب ودعم عسكري روسي عاجل خلال ساعات - أخبار كلمتك

الجيش السوري يغلق جميع الطرق المؤدية إلى حلب ودعم عسكري روسي عاجل خلال ساعات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 03:57 صباحاً - قالت ثلاثة مصادر بالجيش السوري لرويترز إن الجيش أغلق الطرق الرئيسية المؤدية من وإلى مدينة حلب بعد أن صدرت تعليمات للقوات باتباع أوامر "انسحاب آمن" من الأحياء التي اجتاحها مسلحون من فصائل عديدة.

وذكرت المصادر أن هذه الخطوة أغلقت المدينة فعليًّا بعد أن أصدر الجيش تعليمات عند نقاط التفتيش خارج المدينة بالسماح فقط لقوات الجيش بالمرور والدخول.

وأعلنت الفصائل المسلحة في وقت مبكر من اليوم السبت، أنها وصلت إلى قلعة حلب وسط المدينة الواقعة في شمال سوريا.

وأكدت الفصائل المسلحة أيضا أنها وصلت إلى ساحة سعد الله الجابري الواقعة في قلب مدينة حلب.

ووفق ما نقلت رويترز عن مصدر عسكري، فإن السلطات السورية أغلقت مطار حلب، وألغت جميع الرحلات.

وكان مصدران عسكريان سوريان قد قالا لرويترز إن سوريا تلقت وعدا بمساعدات عسكرية روسية إضافية لمساعدة الجيش في منع الفصائل المسلحة من الاستيلاء على محافظة حلب.

وأضاف المصدران أن دمشق تتوقع بدء وصول العتاد العسكري الروسي الجديد إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية قرب مدينة اللاذقية الساحلية خلال 72 ساعة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان فجر السبت، بأن نصف مدينة حلب في شمال سوريا، بات تحت سيطرة هيئة تحرير الشام وفصائل حليفة، بعد يومين على هجوم مباغت شنّته تلك الفصائل على مناطق سيطرة القوات الحكومية شمال سوريا وشمال غربها.

وسيطرت هيئة تحرير الشام وفصائل موالية لها على مدينة سراقب في محافظة إدلب شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري الجمعة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لفرانس برس "أهمية سراقب (شمال غرب) أنها تمنع أي مجال للقوات السورية من التقدم إلى حلب، وتقع على عقدة استراتيجية تربط حلب باللاذقية (غرب) وبدمشق".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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