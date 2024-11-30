خريطة تلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم، واحتفاء خاص بذكرى وفاة عبد الباسط عبد الصمد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 06:04 صباحاً - تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم السبت، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر كلمتك الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها حيث يشهد بث اليوم احتفاء خاص بذكرى وفاة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد:



40: 6 (ص) تلاوة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سورة النمل 5 ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة طه 30 ق

00: 8 (ص)تلاوة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سورتى النجم والقمر 30 ق

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ طه الفشني وما تيسر من سورة النحل 15 ق

10:44 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ السعيد فيصل وما تيسر من سورة الشورى 15ق

11:49 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة التوبة 30ق

13:04 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ طه النعمانى وما تيسر من سورة الإسراء 15ق

13:29 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد / وما تيسر من سور الليل والضحى والشرح والتين 15ق



أما الختمة المجودة

تقدمة التلاوة د/ حسن أحمد الكبير ج5ق الساعة 14:40

مصحف مجود للشيخ محمد صديق المنشاوي من سورتى السجدة - الأحزاب 28ق

17:00 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة ص 30ق

18:22 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورتي فاطر- يس 30ق

19:35 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ /عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورتي الأحقاف- محمد 30ق

21:16 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة الرعد ( بمناسبة ذكراه) 45ق

22:15 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبدالصمد وما تيسر من سورة النحل 30ق

17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ عبد الباسط عبدالصمد وما تيسر من سورة القصص 42ق

024:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد محمود عصفور وما تيسر من سورة لقمان 44ق

01:33 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد فكري الملاح وما تيسر من سورة الشعراء 15ق

02:24 (بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد الرزيقي وما تيسر من سورة النمل 15ق

03:45 (بعد منتصف الليل) للشيخ أبو العينين شعيشع وما تيسر من سورة النور 30ق

05:33 (بعد الفجر) للشيخ عبد العزيز أبو الغيط وما تيسر من سورة البقرة 15ق

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