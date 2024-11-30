أمير المصري يكشف لـ كلمتك موعد عرض فيلمه مع سيلفستر ستالون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 02:25 صباحاً - كشف الفنان أمير المصري ، آخر تطورات فيلمه البريطاني giant والذي يجسد من خلاله شخصية الملاكم نسيم حميد ويشارك في إنتاجه العالمي سيلفيستر ستالون.

أمير المصري يكشف لـ"كلمتك" تطورات فيلمه مع سيلفستر ستالون

وقال أمير المصري خلال حواره مع “كلمتك”: "من المفترض عرض فيلم giant العام المقبل، لكننا نبحث عن عرضه في مهرجانات قبل عرضه في دور العرض السينمائي".

وأضاف أمير المصري: "أشعر بالمسؤولية الكبيرة لأن هذه المرة الأولي ببحث أن أكون بطلًا في فيلم تجاري ضخمًا".

ومن ناحية أخرى أكد أمير المصري، أن مهرجان القاهرة السينمائي واحدًا من أهم المهرجانات في العالم، موضحًا أنه يحضره منذ 5 سنوات.

أمير المصري: مهرجانات مصر السينمائية لها قيمة وتاريخ

وقال: “ممكن ما يكونش عندنا ميزانية زي مهرجانات السعودية لكن إحنا عندنا قيمة وعندنا تاريخ في مصر. بشكر حسين فهمي على تكريم أحمد عز ويسري نصر الله، وبشكره أيضًا أن الشركات الرعاية للمهرجان ليست من الشركات التي قاطعها الجمهور”.

وأكد أمير المصري أنه في فترة من الفترات كان يعيش بمفرده بمعزل عن الناس، مضيفًا: “مرة كنت قاعد في العربية وبكيت جامد علشان كنت متأثر بسبب أني أمي وحشتني”.

وكان أمير المصري احتفل بالعرض الأول لفيلمه "في الكاميرا" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.

وقال أمير المصري علي هامش المهرجان: "هذه المشاركة الثالثة لي في مهرجان القاهرة السينمائي وسأظل متمسك بعرض أفلامي في القاهرة السينمائي، لأنني أشعر بالفخر بعرض أفلامي في هذا المهرجان الذي أعتبره من أهم المهرجانات، وحتي لو الفيلم معجبش الجمهور، كفاية رسالته وتجربته المختلفة".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.