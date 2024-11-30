الرياضة - 03:10 - بشرى سارة من الفيفا بشأن تقييم ملف استضافة السعودية لكأس العالم 2034 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 03:10 صباحاً - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن حصول ملف استضافة السعودية لكأس العالم FIFA™ 2034، على تقييم 419.8 من 500، والذي يعد أعلى تقييم فني يمنحه "فيفا" عبر التاريخ لملف تم تقديمه لاستضافة بطولة العالم لكرة القدم.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس)، أن إعلان التقييم الفني لملفي كأس العالم 2030 و2034 يأتي تمهيدا لقرار اختيار الدول المستضيفة للبطولتين، من خلال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في 11 ديسمبر المقبل.

وبهذه المناسبة، أكد وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل، أن ذلك يعكس التعاون الكبير والمثمر بين مختلف قطاعات الدولة والطاقات والإمكانات الكبيرة، والترحيب بالعالم أجمع بكل حب من خلال تهيئة كل الظروف لتقديم نسخة استثنائية من الحدث الكروي العالمي.

من جانبه.. أكّد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، التزام المملكة عبر ملف الترشح بتقديم تجربة استثنائية لجميع المشاركين في البطولة سواء من المنتخبات أو الوفود المشاركة، وبالتأكيد للجماهير ومحبي كرة القدم حول العالم.

بدوره.. أشار رئيس وحدة ملف الترشح حمّاد البلوي إلى حرص المملكة من خلال الملف على تقديم كل الإمكانات التي من شأنها النهوض بلعبة كرة القدم وتقديم تجربة متميزة، من خلال توفير ملاعب ومرافق رياضية متكاملة وفق أعلى المواصفات الهندسية والفنية مراعين أعلى معايير السلامة والحقوق لجميع المشاركين في تنظيم البطولة.

وقال إن ملف ترشح المملكة يقدم 5 مدن مستضيفة بطوابع ثقافية وحضرية متنوعة تساعد الجماهير ومحبي كرة القدم على استكشاف ثقافات وتجارب نوعية في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى 10 مواقع استضافة أخرى تسهم في تعزيز تجربة المنتخبات المشاركة عبر معسكرات تدريب ومرافق رياضية حديثة، علاوة على تهيئة إمكانية وصول عالية بين المدن.

وكانت المملكة قد سلمت ملف ترشحها رسميا لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA™ 2034، في يوليو الماضي، تحت شعار "معا ننمو"، في 15 ملعبًا موزعة على خمس مدن مضيفة، هي: الرياض، وجدة، والخبر، وأبها، ونيوم.

وكان الوفد الرسمي للفيفا قد قام، خلال شهر أكتوبر الماضي، بجولته التفقدية للوقوف على تفاصيل ترشح المملكة لاستضافة المحفل الكروي العالمي، حيث زار مدن استضافة البطولة، والمشاريع والمرافق الرياضية المدرجة في ملف الاستضافة واطلّع على الخطط الشاملة وكافة الاستعدادات المقبلة لاستضافة المملكة للحدث الكروي العالمي بتواجد 48 منتخبًا في دولة واحدة لأول مرة عبر التاريخ.