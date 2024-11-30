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برايتون يتعادل مع ساوثهامبتون 1-1 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي (صور) - أخبار كلمتك

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برايتون يتعادل مع ساوثهامبتون 1-1 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي (صور) - أخبار كلمتك

برايتون يتعادل مع ساوثهامبتون 1-1 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 12:35 صباحاً - الدوري الإنجليزي، تعادل فريق برايتون مع نظيره ساوثهامبتون بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

أهداف مباراة برايتون وساوثهامبتون

وتقدم فريق برايتون عن طريق لاعبه ميتوما في الدقيقة 29 من الشوط الأول من المباراة، فيما تعادل لفريق ساوثهامبتون اللاعب فلين داوزن في الدقيقة 59.

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تشكيل برايتون أمام ساوثهامبتون

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تشكيل ساوثهامبتون أمام برايتون 

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القنوات الناقلة لمباراة برايتون وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي 

نقلت مباراة برايتون مع ساوثهامبتون، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الوكيل الحصري في المنطقة العربية لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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