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سيدات طائرة الأهلي يفزن على سموحة ببطولة الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

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سيدات طائرة الأهلي يفزن على سموحة ببطولة الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

سيدات طائرة الأهلي يفزن على سموحة ببطولة الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 07:09 مساءً - فاز الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي على سموحة في بطولة الدوري بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة.

‏‎‏‎وأقيمت المباراة على صالة سموحة بالإسكندرية، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا على صعيد الإعداد والإرسال وحائط الصد والضربات الساحقة.

تفوق سيدات طائرة الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 25-17، ثم حسم الشوط الثاني بنتيجة 25-14، وتفوق سموحة في الشوط الثالث بنتيجة 23-25، وحسم الأهلي الشوط الرابع واللقاء بنتيجة 25-18.

‏‎وكان «سيدات طائرة الأهلي» قد فاز في المباراة الماضية على أصحاب الجياد بنتيجة 3-0 بمسابقة الدوري.

سيدات طائرة الأهلي يفوز على أصحاب الجياد في الدوري

الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي واصل انتصاراته في بطولة الدوري، بعد الفوز على أصحاب الجياد بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين الإثنين لماضي.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت تفوقًا كبيرًا من جانب اللاعبات، ليحسمها الفريق لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد.

حسم فريق «سيدات طائرة الأهلي» الشوط الأول بنتيجة 25-9، ثم استمر التفوق في الشوط الثاني بنتيجة 25-8، قبل أن ينهي الفريق الشوط الثالث والمباراة متقدمًا بنتيجة 25-12.

ومن المقرر أن يواجه «سيدات طائرة الأهلي» نظيره سموحة في المباراة المقبلة بالدوري.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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