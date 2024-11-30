الرياضة - 12:52 - الأحد المقبل.. نقابة الصحفيين تنظم يومًا تضامنيًا مع الشعب الفلسطيني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 12:52 صباحاً - تنظم نقابة الصحفيين، الأحد المقبل، يومًا تضامنيًا بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

تبدأ الفعاليات في الخامسة بافتتاح معرض كاريكاتير وصور بعنوان «فلسطين في القلب» بمشاركة أبرز فناني الكاريكاتير، يليه عرض تنظمه اللجنة الثقافية والفنية في النقابة للفيلم الفلسطيني «من المسافة صفر» بقاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع، وهو الذي نال إشادة الجمهور والنقاد خلال عرضه في الدورة الأخيرة لمهرجان القاهرة السينمائي، ويضم «وجبة دسمة» من الأفلام صُناعها شباب من قطاع غزة قدموا أفلامًا قصيرة لكنها تعبر عما مروا به من أمل وألم واللحظات الإنسانية، التي تتسم بالزخم في غزة.

ويلي عرض الفيلم، كلمة ناجي الناجي المستشار الثقافي لسفارة فلسطين، يتحدث خلالها عن فكرة الثقافة والفن في مواجهة الإبادة.

وتعقب الفيلم، ندوة حول آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، وقرار الجنائية الدولية.