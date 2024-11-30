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القفاز الأفضل في العالم، أهلي جدة يعلق على تصدى ميندي لمهاجم الوحدة (فيديو) - أخبار كلمتك

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القفاز الأفضل في العالم، أهلي جدة يعلق على تصدى ميندي لمهاجم الوحدة (فيديو) - أخبار كلمتك

القفاز الأفضل في العالم، أهلي جدة يعلق على تصدى ميندي لمهاجم الوحدة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 03:25 صباحاً - فاز فريق أهلي جدة على الوحدة بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما، على ملعب (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة 12 من دوري روشن السعودي. 

وأبرز الحساب الرسمي لنادي أهلي جدة انقاذ خطير لادوارد ميندي حارس مرمى الفريق من هدف مؤكد أمام الوحدة.

وعلق حساب الأهلي: "القفاز الأفضل في العالم".

 

ترتيب أهلي جدة والوحدة بالدوري السعودي 

وبتلك النتيجة يتقدم يتل الأهلي إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20  نقطة، من 6 انتصارات وتعادلين و4 هزائم، بينما يبقي الوحدة في المركز الـ16 برصيد 9 نقاط.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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