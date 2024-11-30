الدوري الإيطالي، كالياري يخطف فوزا صعبا أمام هيلاس فيرونا بهدف نظيف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 12:04 صباحاً - الدوري الإيطالي، حقق فريق كالياري فوزًا صعبًا أمام ضيفه هيلاس فيرونا، بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب بيت يونيبول معقل الروزوبلو، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي.

هدف الفوز الوحيد لكالياري سجله اللاعب روبيرتو بيتشولي في الدقيقة 76.

تشكيل كالياري أمام هيلاس فيروني

بدأ فريق كالياري مباراته أمام ضيفه هيلاس فيرونا بتشكيل مكون من:

ألين شيري - جبرييل زابا - ييري مينا - سيباستيانو لوبيرتو - نادر زورتيا - رازفان مارين - أنطوان ماكومبو - توماسو أوجيللو - زيتو لوفومبو - جانليوكا لابادولا - روبيرتو بيتشولي

هيلاس فيرونا، كلمتك

تشكل هيلاس فيرونا أمام كالياري

أما فريق هيلاس فيرونا فبدأ مباراته أمام كالياري بتشكيل مكون من:

لورينز مونتيبو - جاكشون تشاتشوا - دييجو كوبولا - جيانجياكومو مجناني - دوماجوي باراداريتش - سيردار - دانيل سيلفا - دايلون ليفرامينتو - توماش سوسلوف - داركو لازوفيتش - كاسبر تنجيشتيت.

واستضاف ملعب ملعب بيت يونيبول، مواجهة كالياري وهيلاس فيرونا، ضمن فعاليات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي، تحت صافرة الحكم الإيطالي ماوريزيو مارياني.

بهذه النتيجة يحتل فريق كالياري المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة جمعها في 14 جولة، فيما تراجع هيلاس فيرونا إلى المركز السادس عشر في ترتيب جدول الكالتشيو، برصيد 12 نقطة.

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