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الرياضة - 01:24 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن اليوم السبت 30-11-2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:24 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن اليوم السبت 30-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:24 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن اليوم السبت 30-11-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 01:24 صباحاً - أسعار الفراخ البيضاء اليوم.. تنشر الأسبوع أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 30-11-2024، حيث أعلنت بورصة الدواجن اليوم استقرار أسعار الفراخ البيضاء طبق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 30-11-2024

كشفت بورصة الدواجن، أنّ أسعار الفراخ البيضاء لدى المزرعة سجلت اليوم السبت نحو 70 جنيهًا، وتباع للمستهلك بسعر 77 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر لدى بورصة الدواجن 68 جنيهًا، لكن يصل سعر الساسو للمستهلك بسعر 91 جنيهًا كسعر الكيلو بالمتوسط.

أما عن سعر كيلو الفراخ الأمهات اليوم السبت في المزرعة فقد سجل نحو مبلغ 59 جنيهًا.

أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 30-11-2024

سجل سعر البانيه اليوم السبت بالأسواق 200 جنيهًا وهو سعر البيع للمستهلك ووصل سعر صدور الدواجن اليوم السبت 30-11-2024 لنحو مبلغ 91 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم السبت 30-11-2024

تراوح سعر الكتكوت الأهالي ما بين مبلغ 23 و25 جنيهًا.

تراوح سعر الكتكوت الشركات اليوم السبت وتكون ما بين 27 و30 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم السبت 30-11-2024

سعر كرتونة البيض الأحمر بمبلغ 146 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو مبلغ 155 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 145 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو قيمة 155جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي بمبلغ 135 جنيهًا جملة، وللمستهلك بنحو قيمة 145 جنيهًا.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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