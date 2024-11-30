الهتاف لميسي وغناء جوارديولا الأبرز في احتفالية برشلونة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 12:55 صباحاً - أقيم حفل ذكرى تأسيس برشلونة الـ 125، أمس الجمعة 29 نوفمبر 2024، وسط حضور أعضاء النادي والعديد من أساطير البارسا.



وحرص الحضور على الهتاف لـ ليونيل ميسي بعد ظهور النجم الأرجنتيني في فيديو يتم عرضه على الشاشة المخصصة للعرض داخل الحفل.

وتفاعل الحضور مع ظهور أسطورة برشلونة بالهتاف:”ميسي ميسي ميسي”.



كما بكى خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، خلال كلمة افتتاح الحفل، ولم يتمالك دموعه وهو يقرأ بعض الكلمات في تقديم تاريخ برشلونة وأساطيره الكبار.

وقال: مرحبًا بالجميع في حفل الذكرى الـ 125 لنادي برشلونة، إنه يوم لتفخر به بكونك كولي

خوان لابورتا: حلم جميع سكان برشلونة هو أن يكون لديهم ملعب يتسع لأكثر من 100 ألف مقعد عندما يتم الانتهاء منه، سيكون لدينا أفضل ملعب في العالم.



غناء جوارديولا

كما شهد الحفل غناء بيب جوارديولا وأغنية من فرقته المفضلة “مانيل”.



وكشف برشلونة خلال حفل ذكرى تأسيسه، عن تميمة النادي التذكارية وتتمثل في القطة CAT.

وقال برشلونة إن هذه الشخصية هي لقطة برية من سكان كتالونيا الأصليين وتجسد روح النادي في جوهرها، وهي تتميز بصفات الجاذبية والابتكار والقيادة والإبداع.

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