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الرياضة - 01:08 - وزير السياحة ومحافظ جنوب سيناء يطلقان إشارة بدء مهرجان الإضاءة السنوي بشرم الشيخ - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:08 - وزير السياحة ومحافظ جنوب سيناء يطلقان إشارة بدء مهرجان الإضاءة السنوي بشرم الشيخ - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:08 - وزير السياحة ومحافظ جنوب سيناء يطلقان إشارة بدء مهرجان الإضاءة السنوي بشرم الشيخ - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:08 - وزير السياحة ومحافظ جنوب سيناء يطلقان إشارة بدء مهرجان الإضاءة السنوي بشرم الشيخ - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:08 - وزير السياحة ومحافظ جنوب سيناء يطلقان إشارة بدء مهرجان الإضاءة السنوي بشرم الشيخ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 01:08 صباحاً - أطلق وزير السياحة والآثار شريف فتحي، ومحافظ جنوب سيناء الدكتور خالد مبارك، إشارة بدء مهرجان الإضاءة السنوي، بمنطقة سوهو سكوير بمدينة شرم الشيخ، بحضور آلاف السائحين من مختلف جنسيات العالم.

واستمتع السائحون بالإضاءة المبهرة، والألعاب النارية والفقرات والعروض الفنية العالمية المتعددة، معربين عن بالغ سعادتهم وحرصهم على المشاركة في تلك الفعالية المبهرة.

وأشاد المحافظ بمهرجان الإضاءة باعتباره مناسبة مميزة تجذب آلاف السائحين، وفي إطار التنشيط السياحي لمدينة شرم الشيخ، حتى أصبح هذا المهرجان من أهم الأحداث السياحية التي تجرى على أرض مدينة شرم الشيخ، وقدم الشكر لإدارة مجموعة "سافوي" و"سوهو سكوير" لإخراجهم هذا الحدث العالمي بهذه الصورة المبهرة، وطالب جميع مالكي الفنادق والمنشآت السياحية بإقامة العديد من الفعاليات للترويج للمقاصد السياحية بالمحافظة.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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