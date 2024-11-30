الرياضة - 02:50 - وصل كام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم السبت 30-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - وصل كام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم السبت 30-11-2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:50 - وصل كام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم السبت 30-11-2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:50 - وصل كام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم السبت 30-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - وصل كام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم السبت 30-11-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 30 نوفمبر 2024 02:50 صباحاً - سعر الدولار اليوم.. شهد سعر الدولار الأمريكي انخفاضًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم السبت 30-11-2024 وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات أمام الجنيه المصري ويتسأل الكثير من الناس عن حركة سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم تحديث يومي.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار في البنك المركزي المصري 49.54 جنيه للشراء، و 49.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبلغ الدولار في البنك الأهلي المصري 49.54 للشراء و 49.64 للبيع جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار فى بنك مصر 49.54 للشراء و 49.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وبلغ سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي 49.54 جنيه للشراء و 49.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر 49.69 جنيه للشراء، و 49.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وفى بنك قناة السويس سجل سعر الدولار 49.64 جنيه للشراء، و 49.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفى بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار 49.55 جنيه للشراء، و 49.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سجل الدولار في بنك كريدي أجريكول 49.55 جنيه للشراء، و 49.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC

وبلغ سعر الدولار فى بنك HSBC نحو 49.55 جنيه للشراء و 49.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلامي 49.54 للشراء و 49.64 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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